Résultat des législatives à Ruffiac : l'élection 2024 en direct

En direct

15:36 - Avantage Emmanuel Macron à Ruffiac au premier tour de la présidentielle 2022 C'est probablement l'élection du président de la République qui est la référence sur le bord politique des habitants d'une commune. Ruffiac avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 23,59%, Marine le Pen était distancée à la deuxième place par son rival, porté par 39,76% des voix. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 11,63% et 6,87% des voix. Et la patronne du RN échouait aussi au second tour, avec 41,28% contre 58,72%.

12:32 - Que montrent les tendances des législatives 2022 pour Ruffiac ? En 2022, aux législatives, le RN ratait la marche au premier tour dans la ville de Ruffiac, cumulant 17,06% des suffrages sur place, contre 44,65% pour Paul Molac (Régionaliste). Ruffiac optera d'ailleurs encore pour Paul Molac au second tour, finalement à la première place localement avec 72,12%.

11:02 - Élections législatives à Ruffiac : impact de la démographie et de l'économie locale Quel portrait faire de Ruffiac, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec ses 9,0% d'agriculteurs pour 1 370 habitants, ce village est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Ses 72 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social se compose de 416 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans le village, 16,62% des résidents sont des enfants, et 33,6% de 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les orientations des mesures, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les habitants, comprenant une proportion de 52,66% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette mosaïque sociale, 37,98% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 474,69 euros, pèse sur une commune qui vise plus de prospérité. Finalement, à Ruffiac, les préoccupations locales rejoignent celles de l'Hexagone.

09:32 - Les législatives commencent à Ruffiac : l'abstention en question L'abstention constituera indéniablement l'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif 2024 à Ruffiac. L'inflation dans le pays et ses conséquences sur le moral des familles seraient notamment susceptibles de modifier les choix que feront les électeurs de Ruffiac. Pour le second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 148 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 20,12% avaient boudé les urnes. L'abstention était de 18,9% au premier tour. En proportion, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 représentait 47,61% au premier tour. Au second tour, 52,82% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les législatives à Ruffiac ? Quel député détrônera Paul Molac dans la 4ème circonscription du Morbihan ?