19:50 - La gauche a gagné du terrain depuis les dernières législatives à Rupt-sur-Moselle L'autre incertitude de ces élections législatives 2024 sera celle du poids de la gauche après la création du Front populaire, un an après la dispersion de la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes). Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Rupt-sur-Moselle, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 13,63% des votes dans la commune. Une poussée à mettre en perspective avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Au moment des élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann s'est élevé à 9,24% à Rupt-sur-Moselle. Un chiffre qui devrait croître ce dimanche soir, puisque l'alliance remise en place peut virtuellement se situer à 19% cette fois, en cumulant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - L'extrême droite a vivement gagné du terrain à Rupt-sur-Moselle Difficile d'avoir les idées claires après cette combinaison de chiffres. Mais quelques lignes directrices émergent… Ce sont déjà 11 points qui ont ainsi été arrachés par le RN à l'échelle de la commune entre sa part de voix des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. A ce rythme, on peut donc conclure que le RN sera à environ 30% ou plus à Rupt-sur-Moselle ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un RN au sommet aussi à Rupt-sur-Moselle début juin ? Se retourner sur le tout dernier test électoral apparaît comme plus indispensable encore, au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche 30 juin. Car le constat qui s'est imposé à l'issue des élections il y a quelques jours est notable. Le 9 juin en effet, à Rupt-sur-Moselle, la liste du Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme tête de file, a pris une longueur d'avance, récoltant 46,97% des voix face à Valérie Hayer à 12,05% et Raphaël Glucksmann à 9,24%. Dans le détail, 620 votants se sont tournés vers elle dans la cité.

14:32 - Rupt-sur-Moselle avait voté Le Pen lors de la présidentielle 2022 L'inclinaison des habitants d'une commune émerge bien souvent le plus dans le résultat de l'élection de celui qui va présider la France. La communauté des électeurs de Rupt-sur-Moselle avait clairement montré sa préférence pour Marine Le Pen au terme de l'élection à la présidence de la République 2022 puisque la numéro 1 de l'ancien FN l'emportait avec 36,59% au premier tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 22,76% et 14,99% des voix. Rupt-sur-Moselle n'offrait qu'une quatrième place à Éric Zemmour, avec 6,07% des voix pour sa part. Au 2e tour de l'élection, c'est de nouveau Marine Le Pen qui s'imposait avec 57,87%, devant Emmanuel Macron à 42,13%.

12:32 - Christophe Naegelen (Divers droite) devant ses concurrents lors des dernières législatives à Rupt-sur-Moselle Analyser le dernier scrutin législatif fait sens au moment de l'élection du jour. Même si cette observation ne prédit pas le futur… Aux législatives en 2022 à Rupt-sur-Moselle, le RN finissait à la seconde position sur le podium, 22,77% des habitants passés par le bureau de vote ayant choisi son binôme, contre 51,20% pour Christophe Naegelen (Divers droite) au premier tour. Au tour suivant, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau le premier rang au binôme Divers droite (69,62%). Christophe Naegelen s'imposait donc définitivement sur place.

11:02 - Rupt-sur-Moselle : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Dans les rues de Rupt-sur-Moselle, le scrutin est en cours. Avec ses 3 497 habitants, cette commune cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 196 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (29,09%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des questions de transport et d'environnement. Rupt-sur-Moselle incarne une communauté diversifiée, avec ses 152 résidents étrangers, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 22 817 euros par an, la commune affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 16,91%, synonyme d'une situation économique instable. Chaque bulletin comptabilisé aujourd'hui à Rupt-sur-Moselle s'inscrit dans l'histoire du pays.

09:32 - Taux de participation aux élections : focus sur Rupt-sur-Moselle À Rupt-sur-Moselle, la participation constituera immanquablement l'une des grandes inconnues de ces élections législatives. En avril 2022, à l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, 23,13% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient boudé les urnes. L'abstention était de 23,96% au premier tour. En proportion, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 49,05% au premier tour. Au deuxième tour, 52,41% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. La perte de pouvoir d'achat est de nature à ramener les électeurs de Rupt-sur-Moselle dans les isoloirs.