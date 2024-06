En direct

19:37 - À Saint-Amant-de-Boixe, que vont décider les supporters de gauche ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé malgré sa poussée lors des dernières élections législatives, va-t-elle voir son résultat basculer vers le nouvel accord trouvé par les forces de gauche lors de ces nouvelles élections ? A l'issue des élections européennes, Raphaël Glucksmann a atteint 16,46% à Saint-Amant-de-Boixe. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer pour la gauche aux législatives, puisque la nouvelle coalition s'élève virtuellement à 27% cette fois, en ajoutant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Le total n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections des députés en 2022, à Saint-Amant-de-Boixe, le binôme Nupes avait par ailleurs cumulé 20,73% des votes dans la commune. Une performance à compléter enfin avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (17,67% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,14% pour Yannick Jadot, 3,14% pour Fabien Roussel et 2,36% pour Anne Hidalgo).

18:42 - En 5 ans, l'extrême droite a gagné 8 points à Saint-Amant-de-Boixe Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. L'avancée du RN, qui s'élève déjà à 8 points à Saint-Amant-de-Boixe entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti semble en effet avoir gagné du terrain plus vite au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. Avec une projection rapide, on peut donc penser que le RN sera à près de 34% dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un tremblement de terre aussi à Saint-Amant-de-Boixe au début du mois ? Il faut aussi revenir quelques semaines en arrière au moment de se familiariser avec le scrutin des législatives. 41,5% des voix se sont en effet portées vers l'extrême droite de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux européennes à Saint-Amant-de-Boixe, face à Raphaël Glucksmann à 16,46% et Valérie Hayer à 9,84%. Le mouvement d'extrême droite attirait ainsi 232 votants de Saint-Amant-de-Boixe.

14:32 - 33,77% pour Marine Le Pen lors de la présidentielle 2022 à Saint-Amant-de-Boixe C'est sans doute l'élection du chef de l'Etat qui nous en dit le plus sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait fini en tête avec 33,77% au 1er tour de l'élection présidentielle de 2022 à Saint-Amant-de-Boixe. Emmanuel Macron était deuxième avec 24,87% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 17,67%. Éric Zemmour devait se contenter de la quatrième place avec 5,63% des voix. Au 2e tour, face à Emmanuel Macron, la patronne du RN s'était aussi imposée avec 54,17%.

12:32 - Nouvelle offensive pour le RN à Saint-Amant-de-Boixe ? Regarder le plus récent scrutin législatif fait figure d'évidence au moment de l'élection cruciale des 30 juin et 7 juillet. Le Rassemblement national parvenait en pôle position à Saint-Amant-de-Boixe lors des législatives de 2022. On retrouvait en effet Caroline Colombier devant ses concurrents au premier tour, avec 26,35% dans la commune, qui votait pour la 3ème circonscription de la Charente. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la localité, avec 52,67%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 47,33%.

11:02 - Saint-Amant-de-Boixe : quand les données démographiques façonnent les urnes Les facteurs démographiques et socio-économiques de Saint-Amant-de-Boixe mettent en lumière des tendances nettes susceptibles d'influencer le résultat des élections législatives. Les jeunes et les personnes sans emploi sont des segments clés dans le village, avec près de 30% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 13,24%. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (80,15%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 475 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (10,58%) révèle des impératifs de soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (6,92%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Saint-Amant-de-Boixe mettent en avant une diversité de qualifications, avec 27,4% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.

09:32 - L'abstention aux élections législatives à Saint-Amant-de-Boixe (16330) Le taux de participation constituera immanquablement un critère fort du scrutin législatif à Saint-Amant-de-Boixe. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 46,34% au premier tour. Au second tour, 46,05% des votants ont exercé leur droit de vote. A l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 76,74% au sein de la ville, contre un taux de participation de 74,19% au second tour, soit 759 personnes. La perte de pouvoir d'achat et ses conséquences sur le moral des familles pourraient potentiellement faire augmenter la participation à Saint-Amant-de-Boixe.