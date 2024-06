En direct

19:50 - À Saint-Aunès, que vont décider les supporters de gauche ? La Nouvelle union populaire et sociale (Nupes) ayant explosé, vers quel bulletin vont se tourner ses électeurs pour ces élections de 2024 ? Combien voteront pour le Nouveau Front populaire ? La liste PS-Place publique de Glucksmann avait glané 14,68% à Saint-Aunès il y a quelques jours. Mais on peut en revanche réévaluer ce résultat à 25% pour la gauche pour ce premier tour dans la cité, la part de voix du chef de file Place Publique étant à gonfler avec celles de la LFI Manon Aubry (6,29%), de Marie Toussaint (5,44%) et enfin du communiste Léon Deffontaine (0,91%). A l'issue du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Saint-Aunès, le binôme Nupes avait par ailleurs obtenu 21,98% des votes dans la localité. Un chiffre à compléter enfin avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - En cinq ans, l'extrême droite a grappillé 12 points à Saint-Aunès Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. L'évolution du RN, qui s'élève déjà à 12 points à Saint-Aunès entre son score des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement semble en effet avoir gagné du terrain plus vite au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. Avec une projection simple, on peut donc déduire que le RN sera à près de 33% ou plus ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un séisme aussi à Saint-Aunès il y a trois semaines ? Le résultat de ces législatives fera certainement écho au verdict tombé le 9 juin dernier. Le résultat de la liste RN, avec un certain Jordan Bardella tête de liste aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Saint-Aunès, à 36,62%, soit 646 voix. L'extrême droite a alors doublé Valérie Hayer à 16,38% et Raphaël Glucksmann à 14,68%.

14:32 - 29,08% pour Emmanuel Macron lors de la dernière présidentielle à Saint-Aunès C'est incontestablement l'élection du chef de l'Etat qui est l'indicateur le plus précis sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Performance notable : le Rassemblement national avait récolté au premier tour un pourcentage plus fort aux législatives 2022 dans la commune que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du chef de l'Etat, puisqu'elle avait rassemblé 24,84% au premier tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 29,08%, suivi donc de Marine Le Pen avec 24,84% et Jean-Luc Mélenchon avec 18,07%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 41,56% contre 58,44%).

12:32 - Quel verdict à Saint-Aunès pour le bloc présidentiel ce dimanche soir ? Le nombre d'électeurs en faveur du Rassemblement national sera scruté à la loupe au niveau local pour cette élection. Il y a deux ans, lors des législatives à Saint-Aunès, le RN se plaçait à la seconde position sur le podium, 25,29% des électeurs s'étant tournés vers son binôme, contre 33,52% pour Patrick Vignal (Ensemble !) au premier tour. Au tour suivant, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la victoire au binôme La République en Marche avec 63,66%. Patrick Vignal conservait donc son avance sur place.

11:02 - Saint-Aunès : législatives et dynamiques démographiques A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, Saint-Aunès foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 25,55% de cadres pour 4 136 habitants, cette commune possède une certaine vitalité économique. Avec 621 entreprises, Saint-Aunès offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de ménages détenant au moins une automobile (90,8%) souligne le poids des questions de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des votants. Les 158 résidents étrangers, représentant 3,92% de la population, participent à cette variété culturelle. Malgré un taux de chômage de 8,79%, la commune affiche un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2783,73 euros par mois. Saint-Aunès manifeste la vitalité et l'authenticité d'un pays en constante évolution.

09:32 - Election à Saint-Aunès : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes À Saint-Aunès, l'un des critères déterminants des législatives sera incontestablement le niveau de participation. Les habitants des petites communes se déplacent toujours plus que dans les grandes, cette réalité peut-elle s'inverser pour les législatives ? Il y a 2 ans, lors du premier tour de la présidentielle, 19,3% des personnes en âge de participer à une élection dans la localité avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 21,29% au second tour. En comparaison, dans la localité, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 52,1% au premier tour et seulement 53,45% au deuxième tour. Quel taux atteindra l'abstention à Saint-Aunès cette année ? Quel député succédera à Patrick Vignal dans la 9ème circonscription de l'Hérault ?