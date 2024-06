En direct

19:49 - Les orphelins de la Nupes scrutés La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'a pas survécu, va-t-elle voir son score aller directement vers le Front populaire aux législatives 2024 ? Au moment des européennes, Raphaël Glucksmann a obtenu 13,72% à Saint-Brès. Mais ce sont 23% que peut en revanche espérer la gauche, la part de voix du leader de la liste Place Publique étant à gonfler avec celles de Manon Aubry (5,46%), de l'EELV Marie Toussaint (4,06%) et enfin du PCF Léon Deffontaine (1,99%). Pour le premier tour des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs enregistré 15,63% des suffrages dans la commune.

18:42 - 12 points arrachés en 5 ans par le Rassemblement national à Saint-Brès Que peut-on retenir de cette avalanche de données ? Alors que sur la France entière, les résultats du RN ont affiché plus de 30% des voix aux élections européennes de juin, soit huit points de plus qu'aux européennes précédentes, la progression locale semble plus forte encore. Le parti frontiste a en effet déjà progressé de 12 points sur place entre 2019 et 2024. Il est donc possible que le RN termine à près de 29% à Saint-Brès ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un effet Bardella aussi à Saint-Brès il y a trois semaines ? Se pencher sur la dernière expérience électorale apparaît aussi comme indispensable au moment de se préparer au scrutin de ce dimanche 30 juin. Si on se penche sur le détail, 549 habitants de Saint-Brès passés par les isoloirs ont en effet préféré le Rassemblement national il y a quelques jours, aux élections du Parlement européen. La liste, dirigée par Jordan Bardella, glanait 40,49% des votes contre Raphaël Glucksmann à 13,72% et Valérie Hayer à 12,09%.

14:32 - 26,91% pour Marine Le Pen au premier tour de la dernière présidentielle à Saint-Brès C'est certainement le choix du président de la République qui en dit le plus sur l'inclinaison des habitants d'une commune. L'élection suprême avait amplement tourné à l'avantage de Marine Le Pen il y a deux ans dans la ville. Marine Le Pen terminait à 26,91% au premier round, tandis que Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 24,31% et 17,83% des voix. Éric Zemmour devait se contenter d'une médaille en chocolat avec seulement 10,01% des suffrages. Nouveau coup d'éclat de la candidate du RN au 2e tour face à Macron avec 51,38%.

12:32 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Saint-Brès A l'échelle locale, le résultat de Jordan Bardella lors des élections législatives sera très observé. Lors des dernières législatives à Saint-Brès, le RN arrivait à la deuxième place, 21,68% des habitants passés par le bureau de vote ayant choisi son binôme, contre 34,87% pour Philippe Saurel (Divers gauche) au premier tour. Au tour suivant, il avait encore échoué dans la localité, laissant cette fois la victoire au binôme La République en Marche avec 53,14%. C'est donc Laurence Cristol (La République en Marche) qui prenait l'avantage.

11:02 - Élections à Saint-Brès : l'impact des caractéristiques démographiques Devant les 3 bureaux de vote dispersés à travers Saint-Brès, les citoyens se rassemblent pour se rendre aux urnes. Avec une population de 3 378 habitants répartis dans 1 571 logements, cette ville présente une densité de 587 habitants/km². La variété socio-économique s'observe dans ses 264 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 2 072 foyers fiscaux. Le taux de foyers détenant au moins une automobile (88,22%) montre le poids des questions de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Les électeurs, dont 22,22% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, 44,97% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 208,45 euros, pèse sur une commune qui ambitionne un avenir prospère. À Saint-Brès, les enjeux locaux, tels que le chômage, l'écologie et l'intégration, alimentent le débat démocratique.

09:32 - Quelle sera la participation aux élections législatives à Saint-Brès ? À Saint-Brès (34670), l'abstention sera indéniablement l'une des clés des législatives. Pour mémoire, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 52,05% au premier tour. Au second tour, 55,76% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Il y a deux ans, lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 2 524 personnes en âge de voter au sein de la commune, 24,78% étaient restées chez elles. L'abstention était de 21,99% au premier tour. L'inflation dans le pays qui pèse sur le budget des ménages, cumulée avec les préoccupations provoquées par le conflit militaire entre Israël et la Palestine, pourraient potentiellement renforcer l'engagement civique des électeurs de Saint-Brès.