19:37 - La gauche aussi dans le groupe de tête à Saint-Claud pour ces législatives ? La gauche unie aux dernières législatives ayant explosé, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs pour ces élections de 2024 ? Combien voteront pour le Front populaire ? Répondre à cette question est difficile. La liste PS-Place publique portée par Glucksmann avait obtenu 14,33% à Saint-Claud pour ces élections continentales. Mais ce sont 23% que peut en revanche espérer la gauche, la part de voix du chef de file PS-Place Publique étant à renforcer avec celles de la LFI Manon Aubry (4,21%), de l'EELV Marie Toussaint (3,65%) et enfin de Léon Deffontaine (2,25%). La réserve de voix semble conséquente : lors du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Saint-Claud, le binôme Nupes avait par ailleurs rassemblé 15,76% des votes dans la commune. Un score à mettre en perspective enfin avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - L'époustouflante évolution du Rassemblement national à Saint-Claud en 5 ans Difficile d'avoir les idées claires après cette avalanche de résultats. Mais quelques grandes directions se distinguent… Alors qu'à l'échelle nationale, les scores du Rassemblement national ont atteint plus de 30% des voix aux élections européennes de juin, soit environ huit points de plus qu'aux européennes précédentes, la tendance locale semble décuplée. Le parti frontiste a en effet déjà glané 10 points ici entre 2019 et 2024. Il n'est donc pas exclu que le RN finisse à près de 30% voire plus à Saint-Claud ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quels résultats pour les européennes à Saint-Claud début juin ? Se retourner sur le tout dernier test électoral apparaît comme d'autant plus pertinent au moment d'appréhender le scrutin des législatives. Si on se penche sur le détail, 139 votants de Saint-Claud ont en effet préféré le RN il y a quelques jours, aux élections européennes. La liste de Jordan Bardella glanait 39,04% des voix devant Raphaël Glucksmann à 14,33% et Valérie Hayer à 13,2%.

14:32 - Marine Le Pen devançait Macron et Mélenchon à Saint-Claud lors de la dernière présidentielle Le bord politique des habitants d'une ville transparait sans doute le plus dans le choix fait lors de l'élection du locataire de l'Elysée. Marine Le Pen avait fini première avec 30,34% au 1er tour de la présidentielle de 2022 à Saint-Claud. Emmanuel Macron était deuxième avec 25,84% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 13,48%. Saint-Claud n'offrait qu'une quatrième place à Valérie Pécresse, avec 5,99% des suffrages pour sa part. Pour le second tour, c'est encore la patronne du parti d'extrême droite qui l'emportait à Saint-Claud avec 50,93%, devant Emmanuel Macron à 49,07%.

12:32 - Un premier tour qui avait souri au parti présidentiel la dernière fois Le RN se prenait les pieds dans le tapis à Saint-Claud il y a deux ans, lors des législatives, avec 21,52% au premier tour, contre 23,33% pour Sylvie Mocoeur (La République en Marche), Saint-Claud faisant partie de la 3ème circonscription de la Charente. Saint-Claud se tournera d'ailleurs encore vers Sylvie Mocoeur au second tour, finalement à la première place localement avec 53,79%.

11:02 - Le poids démographique et économique de Saint-Claud aux élections législatives Dans les rues de Saint-Claud, les élections sont en cours. Avec ses 1 040 habitants, cette localité possède une certaine vigueur démographique. L'existence de 71 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (64,73%) montre l'importance des questions de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. Les électeurs, comprenant une proportion de 39,64% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette mosaïque sociale, 33,23% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 207,33 €, pèse sur une commune qui désire un avenir prospère. À Saint-Claud, les préoccupations locales se joignent aux objectifs français.

09:32 - Les premiers chiffres sur la participation attendus à 12h : quelle situation à Saint-Claud ? Afin de cerner plus précisément le vote des habitants de cette ville, il faut étudier les résultats des consultations politiques précédentes. Il y a quelques semaines, durant les précédentes élections européennes, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 49,19% des inscrits sur les listes électorales de Saint-Claud (Charente), à comparer avec un taux d'abstention de 47,36% lors des européennes de 2019. Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 53,24% au premier tour et seulement 54,9% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les législatives à Saint-Claud ? Pour comparer, au niveau national, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 52,5% au premier tour et 53,8% au deuxième tour, plus qu'en 2017.