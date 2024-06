Résultat des législatives à Saint-Denis-lès-Rebais : l'élection 2024 en direct

En direct

17:24 - Un RN au sommet aussi à Saint-Denis-lès-Rebais début juin ? Il y a eu un autre scrutin très récemment qu'il faut aussi analyser avec précision. D'autant qu'il s'agit d'un événement historique. Dans le détail, 174 habitants de Saint-Denis-lès-Rebais passés par les isoloirs se sont en effet tournés vers le Rassemblement national il y a quelques jours, aux élections européennes. La liste Bardella enregistrait 42,86% des voix contre François-Xavier Bellamy à 10,1% et Valérie Hayer à 9,61%.

14:32 - Marine Le Pen en tête à Saint-Denis-lès-Rebais au premier tour de la dernière présidentielle Marine Le Pen avait fini en tête avec 32,3% au premier tour de la présidentielle de 2022 à Saint-Denis-lès-Rebais. Emmanuel Macron était deuxième avec 20,45% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 18,56%. La quatrième place était pour Éric Zemmour, avec seulement 8,25% des suffrages. En finale, c'est également la figure de l'ancien Front national qui se plaçait en tête avec 56,5%, devant Emmanuel Macron à 43,5%.

12:32 - Quel verdict pour le RN au premier tour à Saint-Denis-lès-Rebais ? Le résultat des élections législatives au niveau local sera observé selon le prisme de la dynamique du RN, comme dans le reste du pays. Les élections législatives 2022 avaient donné lieu à un puissant démarrage pour le RN à Saint-Denis-lès-Rebais. C'est en effet Aymeric Durox qui se plaçait en tête au premier tour avec 28,11% dans la commune, partie intégrante de la 4ème circonscription de Seine-et-Marne. La victoire finale devait ensuite revenir en revanche à Isabelle Perigault (Les Républicains) chez les électeurs avec 50,48%.

11:02 - Saint-Denis-lès-Rebais : quand les données démographiques façonnent les urnes Les données démographiques et socio-économiques de Saint-Denis-lès-Rebais révèlent des tendances nettes susceptibles d'influer sur le résultat des élections législatives. Le taux de chômage à 10,66% peut avoir un effet sur les espérances des électeurs en matière de directives sur le travail. Avec une densité de population de 61 hab par km² et 50,34% de population active, ces chiffres pourraient engendrer plus d'intérêts pour le scrutin. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (16,36%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 349 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (11,46%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, alors que le taux de salariés en CDD (5,22%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Saint-Denis-lès-Rebais mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 21,55% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

09:32 - Saint-Denis-lès-Rebais : retour sur la participation aux dernières élections législatives Comment ont voté les électeurs de cette localité lors des dernières consultations politiques ? Lors des élections européennes du mois de juin 2024, 733 électeurs de Saint-Denis-lès-Rebais avaient participé au vote (soit 56,07%), à comparer avec une participation de 51,23% pour le scrutin européen de 2019. Pour mémoire, dans la localité, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 47,35% au premier tour et seulement 46,0% au deuxième tour. En proportion, au niveau du pays, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au second tour, moins qu'en 2017.