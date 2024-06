En direct

19:48 - Un bloc de gauche évalué entre 22% et 29% à Saint-Dolay pour ces législatives La tendance à gauche est aussi à considérer lors de ces législatives, avec comme inconnue le parti pris de ceux qui avaient opté pour la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui n'existe plus désormais. Le Nouveau Front populaire, qui se cherche quant à lui un chef, pourrait en attirer une portion. La barre est haute : lors du premier tour des élections des députés en 2022, à Saint-Dolay, le binôme Nupes avait en effet accumulé 22,43% des votes dans la localité. Un score à mettre en perspective avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Au moment des élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a atteint 14,03% à Saint-Dolay. Mais le verdict pour la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des reports de voix de la LFI Manon Aubry (7,01%), ainsi que de ceux de l'EELV Marie Toussaint (6,71%) ou encore du communiste Léon Deffontaine (2,91%) le 9 juin. En d'autres termes, une somme de 29% sur place.

18:42 - 8 points grattés en 5 ans par le RN à Saint-Dolay Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. L'avancée du RN, qui se monte déjà à 8 points à Saint-Dolay entre son score des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement de Marine Le Pen semble en effet avoir gagné du terrain plus rapidement à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. A ce rythme, on peut donc penser que le RN sera à près de 24% ou plus dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Saint-Dolay dans la moyenne française concernant Jordan Bardella le 9 juin dernier Ce résultat de la présidentielle et des législatives remonte à deux ans déjà, une éternité en politique. Si on se penche sur les détails en effet, la liste du Rassemblement national, qui avait comme guide un certain Jordan Bardella, a fini première des élections européennes à Saint-Dolay. L'extrême droite cumulait 31,36% des votes, soit 313 voix dans la ville, devant Valérie Hayer à 15,93% et Raphaël Glucksmann à 14,03%.

14:32 - Le résultat de l'élection présidentielle, un marqueur aussi à Saint-Dolay C'est probablement l'élection du chef de l'Etat qui en dit le plus sur les préférences des habitants d'une commune. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Saint-Dolay lors du premier tour de la présidentielle avec 31,17%, dépassant Marine Le Pen. La représentante du RN obtenait 23,72%. Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot prenaient les troisième et quatrième places avec respectivement 19,68% et 4,98% des suffrages. Et la candidate du RN ne faisait pas mieux au second tour, avec 42,06% contre 57,94%.

12:32 - Paul Molac (Régionaliste) devant ses concurrents lors des dernières législatives à Saint-Dolay Le verdict du scrutin législatif le plus récent apparaît comme un élément clé au moment de l'élection qui nous intéresse aujourd'hui. Le RN n'a pas convaincu à Saint-Dolay il y a deux ans, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 16,75% au premier tour, contre 33,10% pour Paul Molac (Régionaliste), Saint-Dolay votant pour la 4ème circonscription du Morbihan. Il en ira de même au second tour, le parti voyant encore le binôme Régionaliste gagner le scrutin.

11:02 - Saint-Dolay : démographie et socio-économie impactent les législatives La composition démographique et socio-économique de Saint-Dolay détermine les préoccupations et les intérêts des habitants, influant ainsi sur les résultats des élections législatives. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 10,3% peut avoir un effet sur les espoirs des électeurs en ce qui concerne les politiques sur le travail. Avec une densité de population de 50 hab par km² et 45,19% de population active, l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Le taux de familles ne possédant aucune voiture (24,6%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 1 036 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (9,02%) révèle des besoins de soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (10,07%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Saint-Dolay mettent en avant une diversité de qualifications, avec 26,11% des habitants sans diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

09:32 - Saint-Dolay : quel était le niveau d'abstention aux élections législatives ? Afin de cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette localité, il est nécessaire d'analyser les résultats des dernières élections. Début juin, durant les européennes, 49,46% des inscrits sur les listes électorales de Saint-Dolay avaient refusé de se rendre aux urnes, contre une abstention de 49,3% pour les élections européennes de 2019. Pour rappel, dans la localité, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 49,02% au premier tour et seulement 53,81% au deuxième tour. En avril 2022, pour le deuxième tour de la présidentielle, 22,18% des électeurs dans la localité avaient déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 19,97% au premier tour.