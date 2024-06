Résultat des législatives à Saint-Gaudens : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Le Front populaire va-t-il tirer parti du score de la Nupes à Saint-Gaudens ? L'autre incertitude qui enveloppe ces législatives 2024 sera celle du choix des électeurs de gauche après la création du Nouveau Front populaire. Or il n'y avait pas de candidat de la Nupes lors des législatives 2022 à Saint-Gaudens. C'est cependant un Joël Aviragnet, affilié Divers gauche, qui s'emparait de la première place au premier tour, avec 42,10% des voix dans la commune. La gauche rééditait sa victoire au second tour avec 57,92%. La liste dirigée par Raphaël Glucksmann a plus récemment glané 15,95% à Saint-Gaudens pour le tour unique des européennes. Mais la gauche pourrait être bien plus haut ce soir, puisque l'union ripolinée peut théoriquement atteindre 26% cette fois, en ajoutant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - Le RN a lourdement avancé à Saint-Gaudens Difficile de trouver une logique politique dans cette combinaison de scores. Mais quelques grandes lignes se distinguent… L'évolution du RN, qui se chiffre déjà à 10 points à Saint-Gaudens entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement de Marine Le Pen semble en effet avoir progressé plus rapidement à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. En extrapolant, on peut donc déduire que le RN sera à près de 29% ou plus ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - La liste RN à 37,27% à Saint-Gaudens début juin Les résultats de ce dimanche 30 juin seront sans doute bien plus proches du verdict établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. 37,27% des suffrages se sont en effet dirigés vers la liste du RN de Jordan Bardella début juin, aux élections du Parlement européen à Saint-Gaudens, face à Raphaël Glucksmann à 15,95% et Valérie Hayer à 12,43%. Le mouvement eurosceptique l'a emporté avec pas moins de 1337 électeurs de Saint-Gaudens.

14:32 - 25,45% pour Emmanuel Macron lors de la dernière présidentielle à Saint-Gaudens Marine Le Pen avait été reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à Saint-Gaudens avec 24,94% contre 25,45% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 18,21% et 8,21% des voix. Et la candidate du RN n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 47,13% contre 52,87%.

12:32 - Les chiffres des dernières élections, un révélateur pour les législatives 2024 à Saint-Gaudens ? Le score du Rassemblement national sera très commenté pour cette élection des députés, localement, comme dans le reste du pays. Les législatives 2022 à Saint-Gaudens ne bénéficieront pas, au premier tour, au Rassemblement national, qui récoltera 21,45% dans la commune, qui faisait partie de la 8ème circonscription de la Haute-Garonne, alors que les candidats Divers gauche rassembleront 42,10% des voix. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore le premier rang local aux concurrents estampillés Divers gauche (57,92% contre 42,08% pour le RN). Joël Aviragnet remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Saint-Gaudens : quand les données démographiques façonnent les urnes A la mi-journée des législatives, Saint-Gaudens regorge de diversité et d'activités. Avec ses 11 613 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. L'existence de 1 087 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (66,72%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. La population étrangère de 788 personnes (6,76%) apporte une richesse culturelle précieuse. Avec un salaire moyen mensuel net de 1900,22 € par mois, la ville dévoile un pourcentage de chômeurs de 18,19%, synonyme d'une situation économique tendue. À Saint-Gaudens, les enjeux locaux, tels que le travail, l'instruction et l'intégration, rejoignent ceux de l'Hexagone.

09:32 - Saint-Gaudens : la mobilisation des électeurs aux élections législatives À Saint-Gaudens (31800), l'un des facteurs clés du scrutin législatif sera immanquablement le niveau de participation. Pour mémoire, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 44,4% au premier tour. Au second tour, 42,44% des citoyens se sont déplacés. Qu'en sera-t-il cette année à Saint-Gaudens ? En avril 2022, lors du premier tour de la dernière présidentielle, 67,91% des personnes en âge de voter dans la commune avaient participé à l'élection, à comparer avec une participation de 66,96% au deuxième tour, c'est-à-dire 5 334 personnes. Les habitants des communes de grandes tailles votent fréquemment moins que dans les petites, cet état de fait peut-il évoluer pour les législatives ?