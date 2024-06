En direct

19:50 - Le Front populaire, nouvelle machine pour la gauche lors de ces législatives 2024 ? La gauche unie aux dernières législatives étant déjà morte, que deviendront ses électeurs pour ces nouvelles élections de 2024 ? Combien voteront pour le Front populaire ? La liste portée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS avait atteint 15,3% à Saint-Georges-lès-Baillargeaux pour ces élections continentales. Mais le verdict pour la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des électeurs de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine le 9 juin. En d'autres termes, un total tournant autour des 28% sur place. La barre est haute. Lors du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Saint-Georges-lès-Baillargeaux, le binôme Nupes avait par ailleurs rassemblé 24,17% des votes dans la commune. Un score à affiner enfin avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (16,8% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,07% pour Yannick Jadot, 2,63% pour Fabien Roussel et 2,06% pour Anne Hidalgo).

18:42 - L'extrême droite a fortement avancé à Saint-Georges-lès-Baillargeaux en 5 ans Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Ce sont déjà 12 points qui ont ainsi été grattés par le RN à l'échelle de la commune entre sa part de voix des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. En faisant une projection simple, on peut donc conclure que le RN sera à près de 21% voire plus à Saint-Georges-lès-Baillargeaux ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le RN dans sa moyenne nationale à Saint-Georges-lès-Baillargeaux le 9 juin Il faut aussi revenir quelques semaines en arrière au moment d'appréhender le scrutin de ce 30 juin. C'est en effet la liste poussée par Bardella qui s'est imposée en tête des élections européennes il y a trois semaines à Saint-Georges-lès-Baillargeaux, avec 30,55% des bulletins valides devant la liste de Valérie Hayer avec 18,55%, elle-même suivie par la liste de Raphaël Glucksmann avec 15,3%.

14:32 - Emmanuel Macron en tête à Saint-Georges-lès-Baillargeaux lors de la dernière présidentielle C'est probablement le choix du président de la République qui est l'indice le plus révélateur concernant l'inclinaison des habitants d'une commune. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Saint-Georges-lès-Baillargeaux lors du premier tour de la présidentielle avec 36,8%, devant Marine Le Pen. La candidate obtenait 21,45%. Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot prenaient les troisième et quatrième places avec respectivement 16,8% et 5,07% des voix. Et la patronne du RN ne créait pas la surprise au second tour, avec 33,66% contre 66,34%.

12:32 - Un premier tour positif pour le parti présidentiel la dernière fois La fraction d'électeurs du RN va être le déterminant pour cette élection des députés 2024 au niveau local, comme dans le reste de la France. Le RN ne convainquait pas dans la commune de Saint-Georges-lès-Baillargeaux il y a deux ans, lors des législatives, avec 13,94% au premier tour, contre 30,34% pour Françoise Ballet-Blu (LREM), Saint-Georges-lès-Baillargeaux votant pour la 1ère circonscription de la Vienne. Saint-Georges-lès-Baillargeaux optera d'ailleurs encore pour Françoise Ballet-Blu au second tour, finalement à la première place localement avec 56,36%.

11:02 - Le poids démographique et économique de Saint-Georges-lès-Baillargeaux aux élections législatives Dans les rues de Saint-Georges-lès-Baillargeaux, le scrutin est en cours. Avec une population de 4 271 habitants répartis dans 1 930 logements, cette commune présente une densité de 119 habitants par km². Avec 229 entreprises, Saint-Georges-lès-Baillargeaux est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de foyers disposant d'au moins une automobile (89,12%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Les électeurs, dont 34,4% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Malgré un taux de chômage de 6,52%, la commune révèle un salaire moyen mensuel net de 2359,36 € par mois, illustrant un certain niveau de prospérité. Saint-Georges-lès-Baillargeaux manifeste la vivacité et les valeurs d'un pays en transition.

09:32 - Coup d'envoi des législatives à Saint-Georges-lès-Baillargeaux : la participation en question Ce 30 juin 2024, lors des élections législatives à Saint-Georges-lès-Baillargeaux (86130), qu'en sera-t-il de la participation ? Pour mémoire, dans la localité, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 53,53% au premier tour. Au second tour, 52,79% des votants se sont déplacés. Au niveau national, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle représentait 18% à 12 heures et seulement 39% à 17 h pour le premier tour. En avril 2022, au deuxième tour de la présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 78,94% au sein de la localité, à comparer avec un taux de participation de 81,09% au premier tour, ce qui représentait 2 710 personnes.