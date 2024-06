Résultat des législatives à Saint-Guyomard : l'élection 2024 en direct

La cité de Saint-Guyomard s'était nettement tournée vers Marine Le Pen à l'issue de l'élection à la présidence de la République 2022. La patronne de l'ancien Front national terminait avec 30,44% au premier tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 28,06% et 14,63% des voix. Éric Zemmour finissait au pied de ce podium avec seulement 5,35% des suffrages. Avec 47,53%, la cheffe du RN s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 52,47%.

Le nombre d'électeurs glanés par la formation incarnée par Jordan Bardella au premier tour sera un enjeu pour ces élections au niveau local. Au moment de donner ou non des députés à la France il y a deux ans, le RN trébuchait au premier tour dans la ville de Saint-Guyomard, cumulant 14,7% des suffrages sur place, contre 40,62% pour Paul Molac (Régionaliste). A l'issue du second round, c'est encore Paul Molac qui remportera le plus de suffrages, avec 76,16% sur la seule circonscription couvrant les lieux.

11:02 - Saint-Guyomard : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux

Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Saint-Guyomard montrent des tendances évidentes qui pourraient impacter le résultat des élections législatives. Avec un pourcentage de 36% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 5,59%, les jeunes et les demandeurs d'emploi forment des segments démographiques cruciaux. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (77,07%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 524 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,08%) met en évidence des impératifs d'accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (9,06%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Saint-Guyomard mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 19,38% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.