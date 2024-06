Résultat des législatives à Saint-Jean-Lasseille : l'élection 2024 en direct

Devant le bureau de vote de Saint-Jean-Lasseille, les citoyens se réunissent pour exercer leur droit. Dotée de 682 logements pour 1 570 habitants, la densité de la ville est de 521 hab/km². Ses 96 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social comprend 455 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une automobile (85,19%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. Les habitants, comprenant une proportion de 26,9% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en participant aux élections ? Dans cette diversité sociale, 52,97% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 281,95 euros, accable une ville qui vise plus de prospérité. Saint-Jean-Lasseille incarne la vivacité et les valeurs d'un pays en pleine transformation.

09:32 - La mobilisation des électeurs aux législatives à Saint-Jean-Lasseille

À Saint-Jean-Lasseille (66300), l'abstention constituera indiscutablement l'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif. Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 55,97% au premier tour. Au second tour, 57,87% des votants ne se sont pas déplacés. En proportion, au niveau du pays, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 52% au premier tour et 54% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017. Il y a 2 ans, lors du second tour de la présidentielle, parmi les 1 146 personnes en âge de voter dans la ville, 20,44% avaient refusé de se rendre aux urnes, contre un taux d'abstention de 18,32% au premier tour.