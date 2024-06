En direct

19:51 - La gauche aussi dans le groupe de tête à Saint-Juéry pour ces élections législatives 2024 ? Une autre question qui accompagne ces législatives 2024 est celle du choix des électeurs de gauche après la constitution du Nouveau Front populaire. La liste dirigée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS avait terminé à 16,51% à Saint-Juéry pour ce tour unique des européennes. Mais le verdict pour la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des électeurs de la liste LFI de Manon Aubry (7,65%), Marie Toussaint (3,38%) ou encore ceux du communiste Léon Deffontaine (3,67%) le 9 juin. Autrement dit un cumul tournant autour des 29% sur place. La réserve de voix semble importante : lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Saint-Juéry, le binôme Nupes avait par ailleurs cumulé 24,03% des votes dans la commune. Un chiffre à compléter enfin avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (21,26% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,78% pour Yannick Jadot, 3,17% pour Fabien Roussel et 2,84% pour Anne Hidalgo).

18:42 - En cinq ans, l'extrême droite a gagné 10 points à Saint-Juéry Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Ce sont déjà 10 points qui ont ainsi été grappillés par le RN dans la localité entre son résultat des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. On ne peut donc pas exclure que le RN finisse à environ 30% voire plus à Saint-Juéry ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quel résultat pour les européennes à Saint-Juéry le 9 juin dernier ? Revenir quelques semaines en arrière semble bien plus logique encore, au moment d'analyser le scrutin des législatives. Car le panorama établi à l'issue des élections il y a quelques jours est évocateur. Il y a quelques semaines en effet, à Saint-Juéry, la liste du Rassemblement national, qui avait à sa tête un certain Jordan Bardella, l'a emporté, glanant 35,8% des voix face à Raphaël Glucksmann à 16,51% et Valérie Hayer à 11,32%. Ce sont ainsi 1006 votants qui l'ont désignée dans la commune.

14:32 - Saint-Juéry avait voté Le Pen au premier tour de l'élection présidentielle C'est probablement l'élection du président de la République qui nous en dit le plus sur l'inclinaison des habitants d'une commune. La communauté des électeurs de Saint-Juéry s'était massivement tournée vers Marine Le Pen au moment de l'élection suprême de 2022 puisque la numéro 1 du parti d'extrême droite terminait avec 25,41% au 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 24,9% et 21,26% des voix. Saint-Juéry n'avait qu'une quatrième place à offrir à Jean Lassalle, avec 6,21% des voix. La patronne du RN s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 47,07% contre 52,93%.

12:32 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Saint-Juéry Jeter un œil sur le scrutin législatif le plus récent donne des enseignements précieux au moment de l'élection cruciale des 30 juin et 7 juillet. Il y a deux ans, lors des législatives à Saint-Juéry, le RN arrivait à la deuxième place, 22,61% des habitants passés par l'isoloir s'étant tournés vers son binôme, contre 24,03% pour Gérard Poujade (LFI-PS-PC-EELV) au premier tour. Au second tour, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau la victoire au binôme Nupes (50,12%). Gérard Poujade conservait donc son avance sur place.

11:02 - Saint-Juéry et législatives : démographie, économie et choix électoraux Au cœur de la campagne électorale législative, Saint-Juéry est perçue comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 6 600 habitants, cette commune se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 415 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social se compose de 2 010 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une automobile (80,81%) montre l'importance des problématiques de transport et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. La population étrangère de 185 personnes favorise une ouverture culturelle appréciable. Au sein de cette mosaïque sociale, près de 52,74% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 514,51 € pourrait devenir un défi financier pour la ville. Saint-Juéry manifeste la vivacité et les valeurs d'un pays en mutation.

09:32 - Taux de participation aux élections : focus sur Saint-Juéry Au fil des dernières années, les 6 700 habitants de cette ville ont révélé leurs habitudes de vote. Au moment des européennes de début juin, parmi les 5 038 inscrits sur les listes électorales à Saint-Juéry, 58,04% s'étaient rendus dans l'isoloir, contre un taux de participation de 57,38% pour les élections européennes de 2019. Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 53,9% au premier tour et seulement 50,49% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Saint-Juéry cette année ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà examinée en juin 2022. Elle se chiffrait à 18% à 12 h et seulement 39% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.