En direct

19:49 - À Saint-Julien-l'Ars, qui va prendre avantage du vote Nupes ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait marqué les esprits lors des élections législatives précédentes, mais n'existe déjà plus aujourd'hui, c'est le Front populaire qui a émergé pour ces élections. Ce qui rend très flou le vote de gauche dans les isoloirs. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des législatives en 2022, à Saint-Julien-l'Ars, le binôme Nupes avait en effet enregistré 35,72% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Combien voteront pour le Nouveau Front populaire, alliant LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres, et annoncé comme très proche de la majorité dans les sondages lors de ces élections législatives ? Aux européennes plus récemment, la liste Glucksmann a glané 20,18% à Saint-Julien-l'Ars. Reste que dans la cité, il faudra aussi assimiler les 6,65% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 4,54% de Marie Toussaint (EELV) et les 4,46% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Autrement dit un total de 34% cette fois.

18:42 - 10 points gagnés en 5 ans par le RN à Saint-Julien-l'Ars Difficile d'avoir les idées claires après cette avalanche de chiffres. Mais des tendances se dégagent… La progression du RN, qui se monte déjà à 10 points à Saint-Julien-l'Ars entre son score des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement lepéniste semble en effet avoir progressé plus rapidement à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. A ce rythme, on peut donc déduire que le RN sera à près de 22% ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 26,74% dans la moyenne nationale pour Jordan Bardella à Saint-Julien-l'Ars le 9 juin Se retourner sur le tout dernier test électoral apparaît comme plus pertinent encore, au moment de se familiariser avec le scrutin des législatives. Car le résultat des élections il y a quelques jours va sans doute résonner dans les têtes. 26,74% des voix se sont en effet portées vers le RN de Jordan Bardella début juin, aux élections européennes à Saint-Julien-l'Ars, devant Raphaël Glucksmann à 20,18% et Valérie Hayer à 17,26%. Le mouvement d'extrême droite l'a emporté avec pas moins de 330 électeurs de Saint-Julien-l'Ars.

14:32 - Saint-Julien-l'Ars avait voté Macron lors de l'élection présidentielle C'est probablement l'élection présidentielle qui est l'indice le plus révélateur concernant le bord politique des habitants d'une commune. Marine Le Pen n'arrivait même pas dans les deux premiers dans les bureaux de vote de la ville au 1er tour de la présidentielle 2022 ne s'arrogeant que 18,18% contre 34,43% pour Emmanuel Macron et 21,93% pour Jean-Luc Mélenchon. Et La patronne du RN s'inclinait face au président sortant au second tour avec 31,63% contre 68,37%.

12:32 - Que peuvent enseigner les scores des législatives 2022 pour Saint-Julien-l'Ars ? Au niveau local comme dans le reste du pays, le résultat de Jordan Bardella lors des législatives2024 sera très instructif. Lors des législatives 2022, le RN trébuchait au premier tour dans la commune de Saint-Julien-l'Ars, récoltant 14,5% des votes sur place, contre 35,72% pour Lisa Belluco (Nupes). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents étiquetés LFI-PS-PC-EELV avec 49,24% contre 50,76% pour les vainqueurs. Lisa Belluco conservait donc son avance sur place.

11:02 - Saint-Julien-l'Ars : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Quel portrait faire de Saint-Julien-l'Ars, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec ses 2 863 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vigueur démographique. Avec 164 entreprises, Saint-Julien-l'Ars permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la commune, 32% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 6,77% ont 75 ans et plus, ce qui peut agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 39,85% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se rendant dans les isoloirs ? Parmi cette diversité sociale, près de 47,95% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 278,32 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. En conclusion, Saint-Julien-l'Ars incarne les enjeux et les ambitions de la France contemporaine.

09:32 - C'est l'heure de voter à Saint-Julien-l'Ars : les législatives débutent L'analyse des scrutins électoraux précédents est l'occasion de cerner davantage le vote des habitants de cette localité. Durant les élections européennes du mois de juin 2024, 41,35% des électeurs de Saint-Julien-l'Ars (Vienne) avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre une abstention de 44,5% pour le scrutin européen de 2019. Pour mémoire, dans la localité, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 46,27% au premier tour et seulement 47,25% au deuxième tour. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle représentait 18% à 12 h et seulement 39% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.