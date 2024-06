Résultat des législatives à Saint-Laurent-de-Cerdans : l'élection 2024 en direct

Au niveau local, le résultat du RN à ces législatives sera très scruté. Le RN se prenait les pieds dans le tapis à Saint-Laurent-de-Cerdans il y a deux ans, lors des élections des députés, avec 13,9% au premier tour, contre 27,79% pour Jérôme Pous (LFI-PS-PC-EELV), Saint-Laurent-de-Cerdans faisant partie de la 4ème circonscription des Pyrénées-Orientales. Et le second tour ira dans le même sens avec cette fois Sébastien Cazenove (Ensemble ! - Majorité présidentielle) au sommet localement.

11:02 - Saint-Laurent-de-Cerdans aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux

Les données démographiques et socio-économiques de Saint-Laurent-de-Cerdans révèlent des tendances claires susceptibles d'influer sur les résultats des élections législatives. Avec une densité de population de 25 hab/km² et 30,38% de population active, ces données pourraient présager une implication électorale plus forte. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 21,63% peut agir sur les espérances des habitants en matière de politiques sur l'emploi. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (56,89%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 413 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Enfin, la présence d'une population immigrée de 16,31% et d'une population étrangère de 9,85% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Un taux de résidences secondaires de 31,11%, comme à Saint-Laurent-de-Cerdans, indique un tourisme important dans la région. Cela peut affecter l'engagement politique des résidents sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.