Résultat des législatives à Saint-Lyé-la-Forêt : l'élection 2024 en direct

C'est sans doute l'élection du chef de l'Etat qui est la référence sur l'inclinaison des habitants d'une commune. L'élection du président de la République avait servi un énorme plébiscite à Marine Le Pen il y a deux ans dans la commune. La candidate de l'ancien Front national glanait 33,43% au premier tour, alors que Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 25,55% et 13,81% des voix. La quatrième place revenait à Éric Zemmour, avec seulement 8,43% des voix pour sa part. Marine Le Pen s'imposait ensuite au deuxième round dans la commune avec 51,09%, devant Emmanuel Macron à 48,91%.

11:02 - Les données démographiques de Saint-Lyé-la-Forêt révèlent les tendances électorales

Les facteurs démographiques et socio-économiques de Saint-Lyé-la-Forêt révèlent des tendances évidentes susceptibles d'influencer le résultat des législatives. Avec un pourcentage de chômeurs de 6,91% et une densité de population de 41 hab/km², les problématiques relatives au chômage et au logement sont des sujets majeurs. Le taux de familles détenant au moins une voiture (90,35%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 467 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,46%) met en lumière des besoins d'accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (4,2%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Saint-Lyé-la-Forêt mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 22,24% des résidents sans diplôme, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.