En direct

19:50 - Le résultat de la gauche unie aux dernières législatives à Saint-Martin-de-Valgalgues fait envie La tendance à gauche est aussi à considérer lors de ces législatives, puisqu'on ne connaît pas le choix de ceux qui avaient choisi la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus désormais. Le Front populaire, qui n'a pas encore de chef quant à lui, pourrait en attirer une portion. La liste Glucksmann avait cumulé 7,41% à Saint-Martin-de-Valgalgues pour ce tour unique des européennes. Reste que dans la commune, il faudra aussi compter sur les 13,77% de Manon Aubry (La France insoumise), les 2,6% de Marie Toussaint (EELV) et les 14,33% de Léon Deffontaine (PC). En d'autres termes, un total tournant autour des 36% sur place. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Saint-Martin-de-Valgalgues, le binôme Nupes avait par ailleurs réuni 34,86% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Quelle part votera pour le Nouveau Front populaire, représentant LFI, le PS, EELV, ou encore le PCF, et annoncé au coude-à-coude avec l'alliance macroniste par les instituts de sondage lors de ces élections législatives ?

18:42 - En 5 ans, le Rassemblement national a grappillé 8 points à Saint-Martin-de-Valgalgues Alors que retenir de cette avalanche de chiffres ? La progression du RN, qui s'élève déjà à 8 points à Saint-Martin-de-Valgalgues entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti lepéniste semble en effet avoir avancé plus vite à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. A ce rythme, on peut imaginer que le RN sera pas loin des 40% dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Il y a trois semaines, la victoire du RN à Saint-Martin-de-Valgalgues Consulter des résultats plus récents nous semble aussi sensé au moment d'analyser le scrutin de ces législatives. C'est en effet la liste de Bardella qui l'a emporté aux élections européennes il y a trois semaines à Saint-Martin-de-Valgalgues, avec 39,1% des électeurs, soit 707 voix, devant celle de Léon Deffontaines avec 14,33%, qui avait elle-même devancé la liste de Manon Aubry avec 13,77%.

14:32 - Quels ont été les résultats finaux de l'élection présidentielle à Saint-Martin-de-Valgalgues ? Marine Le Pen avait fini première avec 28,19% au 1er tour de la présidentielle de 2022 à Saint-Martin-de-Valgalgues. Jean-Luc Mélenchon était deuxième avec 24,44% et Emmanuel Macron troisième avec 17,29%. Il n'y avait qu'une quatrième place enfin pour Fabien Roussel, avec 9,9% des suffrages pour sa part. Pour le second tour de cette présidentielle, c'est également la numéro 1 de l'ancien FN qui avait le plus convaincu à Saint-Martin-de-Valgalgues avec 54,33%, devant Emmanuel Macron à 45,67%.

12:32 - Que peuvent montrer les scores des législatives 2022 pour Saint-Martin-de-Valgalgues ? A l'échelle locale, le résultat de la formation incarnée par Jordan Bardella lors de ces législatives sera très analysé. Il y a deux ans, lors des législatives à Saint-Martin-de-Valgalgues, le RN arrivait à la deuxième place sur le podium, 27,28% des habitants passés par le bureau de vote étant convaincus par son binôme, contre 34,86% pour Arnaud Bord (Nouvelle union populaire écologique et sociale) au premier tour. Au deuxième, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau la victoire au binôme Nupes avec 52,85%. Arnaud Bord s'imposait donc finalement sur place.

11:02 - Les défis socio-économiques de Saint-Martin-de-Valgalgues et leurs implications électorales À Saint-Martin-de-Valgalgues, les facteurs démographiques et socio-économiques définissent le contexte politique et peuvent influencer les élections législatives. La jeunesse et les personnes sans emploi sont des segments clés dans la ville, avec près de 31% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 18,94%. Un revenu moyen par foyer fiscal de 20 689 euros par an peut être symptomatique de difficultés économiques locales. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 5,92% et d'une population immigrée de 9,34% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'éducation à Saint-Martin-de-Valgalgues mettent en relief une diversité de qualifications, avec 14,38% des habitants titulaires du seul bac. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.

09:32 - Taux d'abstention aux élections législatives à Saint-Martin-de-Valgalgues : quelles tendances ? L'abstention sera sans aucun doute l'une des clés de ces législatives 2024 à Saint-Martin-de-Valgalgues (30520). Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 48,79% au premier tour. Au deuxième tour, 48,76% des votants se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation pour les législatives 2024 à Saint-Martin-de-Valgalgues ? Pour rappel, au niveau de l'Hexagone, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 48% au premier tour et seulement 46% au second tour, moins qu'en 2017. Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 76,55% des inscrits sur les listes électorales de la ville, à comparer avec une participation de 72,05% au deuxième tour, c'est-à-dire 2 402 personnes.