19:51 - Un résultat aux législatives entre 25% et 28% à Saint-Martin-la-Pallu pour le Front populaire ? L'union de gauche aux dernières législatives ayant explosé en vol, à quel parti vont s'attacher ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Et surtout, combien iront vers le Front populaire ? A l'issue des élections européennes, la liste de Raphaël Glucksmann a obtenu 13,6% à Saint-Martin-la-Pallu. Mais le résultat de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des électeurs de la liste LFI, celle des écologistes ou encore celle du Parti communiste le 9 juin. Soit un total tournant autour des 25% sur place. La barre est haute. Lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Saint-Martin-la-Pallu, le binôme Nupes avait par ailleurs accumulé 28,39% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Quelle part optera pour le Front populaire, soutenu par les insoumis, les socialistes, les écologistes, les communistes et d'autres forces de gauche, et annoncé au coude-à-coude avec l'alliance du centre par les instituts de sondage lors de ces élections législatives ?

18:42 - 9 points arrachés en 5 ans par l'extrême droite à Saint-Martin-la-Pallu Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. L'avancée du RN, qui se chiffre déjà à 9 points à Saint-Martin-la-Pallu entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement semble en effet être monté plus vite à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. En extrapolant, on peut conclure que le RN sera à près de 31% voire plus dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Il y a trois semaines, la victoire du Rassemblement national à Saint-Martin-la-Pallu Revenir quelques semaines en arrière peut sembler plus logique encore, au moment d'analyser le scrutin de ce 30 juin. Car le panorama établi à l'issue des élections il y a quelques jours est encore dans toutes les têtes. Si on rentre dans le détail en effet, la liste RN, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef, s'est arrogée les élections du Parlement européen à Saint-Martin-la-Pallu. L'extrême droite cumulait 36,31% des voix, soit 806 voix, contre Valérie Hayer à 13,96% et Raphaël Glucksmann à 13,6%.

14:32 - Saint-Martin-la-Pallu avait voté Le Pen lors de la dernière présidentielle Le choix de celui qui va présider la France est sans doute la clé pour estimer une tendance politique locale. La ville de Saint-Martin-la-Pallu avait offert un plébiscite à Marine Le Pen au terme de l'élection à la présidence de la République 2022 puisque la cheffe de l'ancien Front national terminait avec 27,82% au premier round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 27,52% et 20,13% des voix. Éric Zemmour finissait au pied de ce podium avec 4,27% des suffrages pour sa part. Avec 45,28%, la candidate du RN s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 54,72%.

12:32 - Quel équilibre lors des législatives il y a deux ans à Saint-Martin-la-Pallu ? Le nombre de bulletins en faveur du RN sera déterminant pour ces législatives 2024, à l'échelle locale, comme dans le reste du pays. Le RN se prenait les pieds dans le tapis à Saint-Martin-la-Pallu en 2022, lors des élections législatives, avec 23,7% au premier tour, contre 28,39% pour Lisa Belluco (Nupes), Saint-Martin-la-Pallu votant pour la 1ère circonscription de la Vienne. Saint-Martin-la-Pallu se tournera d'ailleurs encore vers Lisa Belluco au second tour, finalement à la première place localement avec 51,81%.

11:02 - Saint-Martin-la-Pallu : élections législatives et dynamiques démographiques La démographie et le profil socio-économique de Saint-Martin-la-Pallu contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les élections législatives. Avec un pourcentage de 35% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 7,61%, les jeunes et les personnes sans emploi représentent des segments clés. De plus, le taux de familles propriétaires (83,0%) souligne l'importance des problématiques relatives au logement et à l'urbanisation. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (87,29%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 2 003 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,55%) révèle la nécessité d'un soutien familial, et le pourcentage de salariés en CDD (7,65%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Saint-Martin-la-Pallu mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,41% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

09:32 - Les législatives commencent à Saint-Martin-la-Pallu : la participation en question Au fil des dernières années, les 5 705 habitants de cette ville ont révélé leurs habitudes de vote. Il y a trois semaines, pendant les précédentes élections européennes, le pourcentage de participation s'élevait à 51,56% dans la commune de Saint-Martin-la-Pallu, contre un taux de participation de 50,37% en 2019. Pour rappel, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 45,89% au premier tour. Au deuxième tour, 44,97% des votants se sont déplacés. Pour le premier tour de l'élection présidentielle, sur les 4 321 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 79,31% avaient participé à l'élection. Le taux de participation était de 77,02% au deuxième tour, ce qui représentait 3 332 personnes.