Résultat des législatives à Saint-Martin-sur-Oust : l'élection 2024 en direct

15:36 - Quel candidat a remporté l'élection présidentielle en 2022 à Saint-Martin-sur-Oust ? C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Saint-Martin-sur-Oust lors du premier tour de la présidentielle avec 34,83%, battant Marine Le Pen. La candidate du RN obtenait 25,37%. Jean-Luc Mélenchon et Jean Lassalle se contentaient des troisième et quatrième places- avec respectivement 15,55% et 4,85% des voix. Et Marine Le Pen n'avait pas rattrapé Emmanuel Macron au second tour, avec 42,17% contre 57,83%.

12:32 - Quel résultat lors des législatives il y a deux ans à Saint-Martin-sur-Oust ? Regarder dans le rétro pour voir le plus récent scrutin législatif donne des enseignements précieux au moment de cette nouvelle élection des 30 juin et 7 juillet. Lors des législatives il y a deux ans, le Rassemblement national était en échec au premier tour dans la commune de Saint-Martin-sur-Oust, obtenant 15,33% des voix sur place, contre 42,99% pour Paul Molac (Régionaliste). Et le second tour ira dans le même sens avec encore Paul Molac (Régionaliste) au sommet localement.

11:02 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Saint-Martin-sur-Oust À Saint-Martin-sur-Oust, les données démographiques et socio-économiques façonnent le paysage politique et peuvent influer sur les élections législatives. La jeunesse et les personnes sans emploi sont des segments démographiques cruciaux dans le bourg, avec près de 26% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 8,33%. Avec ses 11,07% d'agriculteurs pour 1 298 habitants, ce bourg est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Le nombre d'allocataires de la CAF (12,02%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, tandis que le taux de salariés en CDD (9,3%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Un pourcentage de résidences secondaires de 19,56%, comme à Saint-Martin-sur-Oust, indique un tourisme important dans la région. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.

09:32 - C'est le moment de faire un choix à Saint-Martin-sur-Oust pour les législatives Au fil des dernières consultations politiques, les 1 314 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. Début juin, lors des européennes, le pourcentage de participation s'était hissé à 56,01% des inscrits sur les listes électorales de Saint-Martin-sur-Oust (Morbihan), à comparer avec un taux de participation de 53,46% il y a cinq ans. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 52,46% au premier tour. Au deuxième tour, 52,95% des votants ont exercé leur droit de vote. Il y a 2 ans, lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 79,83% des électeurs de la ville, à comparer avec un taux de participation de 80,29% au premier tour, ce qui représentait 827 personnes.