19:50 - À Saint-Nabord, le résultat de la gauche unie aux dernières législatives à la loupe Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait marqué les législatives précédentes, mais a explosé en vol désormais, c'est le Nouveau Front populaire qui se présente pour ces élections. De quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche dans les urnes. La réserve de voix apparaît comme conséquente : lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Saint-Nabord, le binôme Nupes avait en effet réuni 15,94% des votes dans la localité. Une somme à mettre en perspective avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Aux européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a obtenu 12,11% à Saint-Nabord. Reste que dans la cité, il faudra aussi jauger les 4% de Manon Aubry (La France insoumise), les 4,17% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,23% de Léon Deffontaine (PC). En d'autres termes, un total de 22% cette fois.

18:42 - En 5 ans, le Rassemblement national a gagné 12 points à Saint-Nabord Alors que déduire de cet ensemble de données ? Ce sont déjà 12 points qui ont ainsi été grappillés par le RN au niveau de la commune entre son score des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. Il est donc possible que le RN soit à près de 30% voire plus à Saint-Nabord ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quels étaient les résultats des européennes à Saint-Nabord le 9 juin ? Il faut aussi évidemment se retourner sur le tout dernier test électoral au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche 30 juin. Dans le détail, 651 habitants de Saint-Nabord passés par les urnes ont en effet choisi la liste RN il y a quelques jours, aux européennes. La liste de Jordan Bardella glanait ainsi 38,27% des votes devant Valérie Hayer à 15,05% et Raphaël Glucksmann à 12,11%.

14:32 - En 2022, qui aurait accédé l'Elysée selon les élections de Saint-Nabord ? C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Saint-Nabord lors du premier tour de la présidentielle avec 29,52%, arrivant devant Marine Le Pen. La représentante du RN obtenait 28,74%. Les troisième et quatrième places étaient pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec seulement 15,62% et 5,58% des voix. Et la candidate du RN ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour, avec 46,34% contre 53,66%.

12:32 - À Saint-Nabord, les résultats des dernières législatives aussi valables aujourd'hui ? Se retourner sur le dernier scrutin législatif apparaît comme une évidence au moment de ce nouveau rendez-vous des 30 juin et 7 juillet. Même si cette rétrospective est à utiliser avec des pincettes… Lors des dernières législatives à Saint-Nabord, le RN terminait à la deuxième place, 19,24% des électeurs ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 50,19% pour Christophe Naegelen (Divers droite) au premier tour. Au tour suivant, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme Divers droite (73,73%). Christophe Naegelen conservait donc son avance sur place.

11:02 - Les défis socio-économiques de Saint-Nabord et leurs implications électorales Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Saint-Nabord montrent des tendances claires susceptibles d'influencer le résultat des législatives. La répartition démographique pourrait agir sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Dans la commune, 30% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 8,79% de 75 ans et plus. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (83,79%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 1 627 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (11,42%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,9%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Saint-Nabord mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 17,12% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.

09:32 - Saint-Nabord : retour sur la participation aux dernières élections législatives La participation constituera sans nul doute l'une des clés de ces élections législatives à Saint-Nabord (88200). Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 représentait 49,11% au premier tour. Au deuxième tour, 54,19% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel niveau atteindra l'abstention à Saint-Nabord cette année ? En comparaison, à l'échelle du pays, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 52% au premier tour et 54% au second tour, c'était presque un record. En avril 2022, pour le premier tour de l'élection présidentielle, 21,35% des personnes habilitées à voter dans la ville avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 20,6% au second tour.