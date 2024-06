En direct

19:50 - Les électeurs de la coalition de gauche scrutés Alors que la Nupes avait marqué les esprits lors des élections législatives précédentes, mais n'aura pas vécu plus de deux ans, c'est une nouvelle union qui a émergé en 2024. De quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche ce dimanche. Lors des élections européennes, la liste de Raphaël Glucksmann a glané 19,12% à Saint-Nolff. Mais la gauche pourrait être bien plus haut aux législatives, puisque l'alliance relookée s'élève virtuellement à 35% cette fois, en cumulant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Saint-Nolff, le binôme Nupes avait par ailleurs rassemblé 28,25% des votes dans la localité. Quelle part optera pour le Front populaire, alliant LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres, et donné au coude-à-coude avec la majorité par les instituts de sondage ?

18:42 - En cinq ans, l'extrême droite a gagné 8 points à Saint-Nolff Que tirer des résultats des derniers scrutins ? Alors qu'à l'échelle de la France, les scores du RN se sont élevés à plus de 30% des voix aux européennes de 2024, soit huit points de plus qu'aux dernières européennes, la dynamique locale apparaît décuplée. Le mouvement lepéniste a en effet déjà progressé de 8 points ici entre 2019 et 2024. On peut donc imaginer (certes imprudemment) que le RN soit pas loin des 20% ou plus à Saint-Nolff ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Il y a trois semaines, la piqure de rappel de Bardella à Saint-Nolff Ce fragile équilibre a déjà fait long feu. Si on se penche sur le détail, 475 votants de Saint-Nolff ont en effet choisi la liste du Rassemblement national il y a quelques jours, aux élections du Parlement européen. La liste Bardella a convaincu 24,82% des votes contre Raphaël Glucksmann à 19,12% et Valérie Hayer à 15,73%.

14:32 - Qui est sorti vainqueur de la présidentielle à Saint-Nolff en 2022 ? L'inclinaison des habitants d'une commune transparait bien souvent le plus visiblement dans le choix fait lors de la présidentielle. La ville de Saint-Nolff avait accordé à Marine Le Pen 19,23% lors du premier tour de la présidentielle. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient dépassé cette fois la patronne du RN avec 29,74% et 21,65% des votes. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 65,16% devant Marine Le Pen (34,84%).

12:32 - Quel verdict dans les urnes lors des législatives il y a deux ans à Saint-Nolff ? Regarder dans le rétro pour voir le scrutin législatif le plus récent fait figure d'évidence au moment de ce nouveau rendez-vous des 30 juin et 7 juillet. Le RN ratait complètement la première marche dans la commune de Saint-Nolff en 2022, lors des élections du Parlement, avec 12,72% au premier tour, contre 28,25% pour Marie Madeleine Dore-Lucas (Nouvelle union populaire écologique et sociale), Saint-Nolff votant pour la 3ème circonscription du Morbihan. Au second tour, le RN échouait également, laissant cette fois la première place aux concurrents étiquetés La République en Marche avec 47,11% contre 52,89% pour les vainqueurs. Mais c'est Nicole Le Peih (La République en Marche) qui prenait l'avantage cette fois.

11:02 - Saint-Nolff : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives Devant les 3 bureaux de vote dispersés à travers Saint-Nolff, les citoyens se rassemblent pour exercer leur droit. Avec une population de 3 901 habitants répartis dans 1 753 logements, cette commune présente une densité de 141 habitants/km². Avec 265 entreprises, Saint-Nolff se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (90,53%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Les électeurs, dont 38,7% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Malgré un taux de chômage de 10,18%, la commune dévoile un salaire moyen mensuel net de 2331,05 € par mois, jouissant d'une certaine prospérité. En somme, à Saint-Nolff, les intérêts locaux rejoignent ceux de l'Hexagone.

09:32 - Taux d'abstention aux élections : le cas de Saint-Nolff À Saint-Nolff, l'un des facteurs forts du scrutin législatif sera sans nul doute le taux de participation. Pour mémoire, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 46,26% au premier tour. Au second tour, 49,03% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Lors du second tour de l'élection présidentielle, 19,87% des personnes en âge de voter dans la commune avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 19,29% au premier tour. La baisse du pouvoir d'achat est par exemple susceptible d'inciter les citoyens de Saint-Nolff à s'intéresser plus fortement au scrutin.