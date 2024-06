En direct

19:47 - La gauche aussi dans la course à Saint-Palais pour ces élections législatives 2024 ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait fait une percée lors des dernières élections législatives, mais n'aura pas vécu plus de deux ans, c'est une nouvelle union qui se présente en 2024. Ce qui rend très incertain le vote de gauche ce dimanche. La liste emmenée par Raphaël Glucksmann avait cumulé 12,9% à Saint-Palais le 9 juin. Mais on peut en revanche se projeter sur un score de 25% pour la gauche pour ce premier tour dans la cité, la part de voix du leader de la liste PS-Place Publique étant à additionner avec celles de Manon Aubry (5,36%), de l'écologiste Marie Toussaint (7,68%) et enfin du PCF Léon Deffontaine (1,74%). Au cours du premier tour des dernières législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs cumulé 15,83% des voix dans la localité.

18:42 - Le Rassemblement national à Saint-Palais, un favori aux législatives ? Que tirer des résultats des dernières élections ? Quand on analyse la progression du Rassemblement national qui ressort des dernières européennes au niveau national, soit pas moins de 8 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le nombre de voix du RN a toutes les chances de se situer à environ 19% à Saint-Palais. Un calcul qui semble logique compte tenu des points également grappillés par le mouvement dans la zone en 5 ans : un bond de 5 points qui peut encore évoluer.

15:31 - Un tremblement de terre aussi à Saint-Palais au début du mois ? Le score de celui ou celle qui l'a emporté à l'issue des dernières élections le 9 juin va résonner encore plus fort dans les têtes au moment de ce nouveau scrutin. Si on rentre dans le détail en effet, la liste du RN, emmenée par Jordan Bardella, a dominé les élections européennes à Saint-Palais. Le bulletin a cumulé 20,43% des voix, soit 141 voix, devant Valérie Hayer à 18,55% et Raphaël Glucksmann à 12,9%.

14:32 - Emmanuel Macron devant Le Pen et Mélenchon à Saint-Palais au premier tour de la présidentielle 2022 Le choix de celui qui va présider la France est certainement la référence pour évaluer une préférence politique locale. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Saint-Palais lors du premier tour de la présidentielle avec 29,79%, dépassant Marine Le Pen. La candidate du RN obtenait 14,94%. Jean Lassalle et Jean-Luc Mélenchon devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 14,74% et 14,74% des voix. Et la cheffe du RN s'inclinait face à Emmanuel Macron au second tour, avec 34,06% contre 65,94%.

12:32 - Le résultat de la majorité déjà déterminant ce dimanche Revenir sur le scrutin législatif le plus récent fait figure d'évidence au moment de ce nouveau rendez-vous des 30 juin et 7 juillet. Au moment de donner ou non des députés à la France il y a deux ans, le RN trébuchait au premier tour dans la ville de Saint-Palais, grappillant 11,8% des votes sur place, contre 35,97% pour Annick Trounday (LREM). Ce ne sera pas mieux au second tour, le RN étant toujours aux abonnés absents et laissant la place à Annick Trounday (LREM) pour le leadership localement.

11:02 - Saint-Palais : démographie, élections et stratégies politiques Les facteurs démographiques et socio-économiques de Saint-Palais révèlent des tendances évidentes qui pourraient peser sur le résultat des élections législatives. Avec un pourcentage de 31% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 11,63%, les jeunes et les demandeurs d'emploi représentent des segments démographiques cruciaux. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (69,23%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 707 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (24,17%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (12,35%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Le taux d'étudiants, de 7,91% à Saint-Palais, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée, en quête de formation et de développement personnel.

09:32 - Analyse de la participation aux précédentes élections à Saint-Palais Ce 30 juin 2024, lors du premier tour des législatives à Saint-Palais (64120), qu'en sera-t-il de l'abstention ? Pour rappel, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 44,68% au premier tour et seulement 45,46% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Saint-Palais ? Pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, 23,23% des personnes en capacité de participer à une élection dans la commune avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 21,98% au premier tour. L'inflation dans le pays serait par exemple capable de ramener les citoyens de Saint-Palais dans les bureaux de vote.