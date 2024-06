Résultat des législatives à Saint-Paul-lès-Dax : premiers chiffres de l'élection 2024

Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait accumulé les points lors des législatives précédentes, mais a explosé en vol désormais, c'est une nouvelle union qui a émergé pour ces élections. Ce qui laisse planer l'incertitude sur le vote de gauche aujourd'hui. Aux élections européennes, la liste de Raphaël Glucksmann s'est arrogée 19,52% à Saint-Paul-lès-Dax. Mais le niveau de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des électeurs de la liste LFI, celle des Verts ou encore celle du PCF le 9 juin. Soit un cumul tournant autour des 29% sur place. Lors du premier tour des législatives à Saint-Paul-lès-Dax, le binôme Nupes avait par ailleurs accumulé 28,26% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Une percée à mettre en perspective enfin avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle quelques jours plus tôt, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part de ces voix ira notamment au Nouveau Front populaire, représentant LFI, le PS, EELV, ou encore le PCF, et annoncé au coude-à-coude avec l'alliance du centre dans les intentions de vote lors de ces élections législatives ?

Que peut-on retenir de cet ensemble de données ? Ce sont déjà 9 points qui ont ainsi été grattés par le RN au niveau de la commune entre son score des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une énorme progression. Il est donc permis de penser que le RN arrive à près de 26% ou plus à Saint-Paul-lès-Dax ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

14:32 - Une longueur d'avance pour Emmanuel Macron à Saint-Paul-lès-Dax au premier tour de l'élection présidentielle

L'inclinaison des habitants d'une ville transparait bien souvent le plus dans le verdict de l'élection du président de la République. Marine Le Pen était reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 21,6% contre 29,58% pour Emmanuel Macron. La troisième et la quatrième places revenaient à Jean-Luc Mélenchon et Jean Lassalle, avec respectivement 17,73% et 7,24% des voix. Et la candidate du RN ne rattrapait pas le président sortant au second tour, avec 41,28% contre 58,72%.