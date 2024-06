Résultat des législatives à Saint-Vincent-sur-Oust : l'élection 2024 en direct

En direct

15:36 - Avantage Emmanuel Macron à Saint-Vincent-sur-Oust au premier tour de la dernière présidentielle Le choix du président de la République est probablement la meilleure loupe pour évaluer une préférence politique locale. Marine Le Pen avait été reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à Saint-Vincent-sur-Oust avec 21,51% contre 34,42% pour Emmanuel Macron. L'échec était plus fort encore pour Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, avec 20,15% et 6,3% des voix. Et la candidate du RN ne créait pas la surprise au second tour, avec 37,71% contre 62,29%.

12:32 - À Saint-Vincent-sur-Oust, les résultats des dernières législatives aussi révélateurs aujourd'hui ? Au premier tour des législatives 2022, Saint-Vincent-sur-Oust, couverte par la 4ème circonscription du Morbihan, verra le binôme Régionaliste s'imposer avec 30,11%, alors que le Rassemblement national restera derrière à 13,46%. Le parti sera aussi inexistant, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

11:02 - Les défis socio-économiques de Saint-Vincent-sur-Oust et leurs implications électorales Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Saint-Vincent-sur-Oust révèlent des tendances évidentes susceptibles d'influer sur le résultat des élections législatives. Les jeunes et les demandeurs d'emploi sont des groupes démographiques essentiels dans la commune, avec près de 34% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 9,87%. Qui plus est, le pourcentage de familles propriétaires (80,58%) met en relief le poids des thématiques concernant l'habitat et l'urbanisation. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (73,29%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 672 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,27%) met en évidence des besoins de suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,92%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Saint-Vincent-sur-Oust mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 25,02% des habitants non diplômés, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

09:32 - La participation aux élections législatives à Saint-Vincent-sur-Oust (56350) Au cours des dernières années, les 1 661 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. Début juin, durant les élections européennes, le taux d'abstention s'élevait à 48,28% dans la commune de Saint-Vincent-sur-Oust, à comparer avec une abstention de 46,6% en 2019. Pour rappel, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 46,11% au premier tour et seulement 51,68% au second tour. Pour comparer, à l'échelle de la France, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 52,5% au premier tour et 53,8% au deuxième tour.