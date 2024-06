Résultat des législatives à Salvagnac : l'élection 2024 en direct

14:32 - En 2022, qui aurait été président selon les élections de Salvagnac ?

L'élection du chef de l'Etat est certainement la meilleure loupe pour estimer une préférence politique locale. Marine Le Pen avait été reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 24,71% contre 29,48% pour Jean-Luc Mélenchon. Les troisième et quatrième places étaient pour Emmanuel Macron et Jean Lassalle, avec respectivement 15,9% et 8,24% des voix. Et la cheffe du RN ne rattrapait pas le président sortant au second tour, avec 49,39% contre 50,61%.