Résultat des législatives à Sand : l'élection 2024 en direct

11:02 - Les défis socio-économiques de Sand et leurs implications électorales

La composition démographique et la situation socio-économique de Sand contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections législatives. Avec une densité de population de 187 hab/km² et 52,18% de population active, ces chiffres pourraient présager une implication électorale plus importante. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 5,48% pourrait avoir un effet sur les espoirs des électeurs en ce qui concerne les directives sur l'emploi. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (91,96%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 463 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (12,43%) met en évidence des impératifs d'accompagnement familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (5,4%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Sand mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 19,01% des habitants non diplômés, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.