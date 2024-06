En direct

19:50 - Sur quel candidat vont converger les électeurs de la Nupes dissoute à Sanguinet ? Une autre source de doute qui accompagne ces législatives 2024 est celle du poids de la gauche après la constitution du Front populaire. A l'issue du premier tour des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait cumulé 18,74% des voix dans la commune. Un chiffre à mettre en perspective avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle qui avait précédé, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. La liste PS-Place publique portée par Raphaël Glucksmann a plus récemment cumulé 12,3% à Sanguinet pour le tour unique des européennes. Mais le niveau de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des reports de voix de l'insoumise Manon Aubry (3,1%), ainsi que de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (3,62%) ou encore du PCF Léon Deffontaine (2,18%) le 9 juin. Autrement dit un total de 20% sur place.

18:42 - En 5 ans, l'extrême droite a grappillé 8 points à Sanguinet Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. L'avancée du RN, qui se monte déjà à 8 points à Sanguinet entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet avoir avancé plus vite à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En extrapolant, on peut imaginer que le RN sera à près de 30% ou plus ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 35,34% pour la liste de Jordan Bardella à Sanguinet au début du mois Le résultat de ces législatives va plutôt sonner comme une confirmation ou non de l'équilibre établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Si on se penche sur les détails en effet, la liste RN, chapeautée par Jordan Bardella, a fini première des élections européennes à Sanguinet. L'extrême droite a attiré 35,34% des voix, soit 810 voix dans la ville, face à Valérie Hayer à 18,54% et Raphaël Glucksmann à 12,3%.

14:32 - Emmanuel Macron doublait Le Pen et Mélenchon à Sanguinet lors de la dernière présidentielle La préférence des habitants d'une ville se reflète sans doute le plus visiblement dans le choix fait lors de l'élection du président de la République. Sanguinet avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 26,05%, Marine le Pen était reléguée en deuxième position par son rival, crédité de 27,37% des suffrages. Les troisième et quatrième places étaient pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec respectivement 13,96% et 9,03% des voix. Et la cheffe du RN s'inclinait face à son rival au second tour, avec 49,28% contre 50,72%.

12:32 - Le résultat de la majorité déjà déterminant ce dimanche La part des électeurs du Rassemblement national sera une des clés à l'échelle locale pour ces élections. Lors des dernières législatives à Sanguinet, le RN finissait à la deuxième place sur le podium, 22,25% des habitants passés par les urnes étant convaincus par son binôme, contre 38,95% pour Geneviève Darrieussecq (Ensemble !) au premier tour. Au second, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme La République en Marche (60,60%). Geneviève Darrieussecq s'imposait donc définitivement sur place.

11:02 - Sanguinet : démographie, élections et stratégies politiques Les données démographiques et socio-économiques de Sanguinet mettent en évidence des tendances claires qui pourraient influencer le résultat des élections législatives. Avec 44,54% de population active et une densité de population de 47 hab par km², ces données pourraient présager un engagement électoral plus fort. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 12,38% pourrait avoir un effet sur les inquiétudes des habitants en matière de politiques sur le travail. Un salaire moyen mensuel net de 2338,09 euros par mois montre l'importance des problématiques sur la répartition des richesses dans les interrogations des 2 093 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,17%) révèle des impératifs d'accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en CDD (11,17%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 28,65%, comme à Sanguinet, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des préoccupations politiques différentes des habitants permanents.

09:32 - Pourcentage d'abstention aux élections : le cas de Sanguinet L'étude des rendez-vous électoraux passés permet de se faire une idée du vote des habitants de cette commune. Il y a trois semaines, à l'occasion des précédentes européennes, 41,09% des inscrits sur les listes électorales de Sanguinet (Landes) avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec une abstention de 42,43% pour le scrutin de 2019. Pour rappel, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 représentait 47,2% au premier tour et seulement 49,81% au deuxième tour. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur en juin 2022. Elle se chiffrait à 18,4% à 12 h et seulement 39,4% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.