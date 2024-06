En direct

19:48 - Quelles sont les options de reports du vote Nupes à Saulxures-sur-Moselotte ? Alors que la Nupes avait marqué les élections législatives précédentes, mais a disparu aujourd'hui, c'est une nouvelle union qui se présente en 2024. Ce qui rend très flou le vote de gauche aujourd'hui. Aux européennes, la liste Glucksmann s'est élevée à 12,1% à Saulxures-sur-Moselotte. Reste que dans la localité, il faudra aussi jauger les 5,25% de Manon Aubry (La France insoumise), les 5,14% de Marie Toussaint (EELV) et les 3,43% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Autrement dit un cumul tournant autour des 25% sur place. Lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Saulxures-sur-Moselotte, le binôme Nupes avait par ailleurs rassemblé 17,11% des votes dans la localité. Une poussée à comparer enfin avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (16,83% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,84% pour Yannick Jadot, 2,41% pour Fabien Roussel et 1,99% pour Anne Hidalgo).

18:42 - 11 points grappillés en 5 ans par l'extrême droite à Saulxures-sur-Moselotte Difficile de trouver une ligne directrice claire dans cette combinaison de résultats. Mais quelques lignes directrices se dégagent… Alors qu'au niveau national, les scores du RN ont grimpé à plus de 31% des suffrages au scrutin européen de juin, soit 8 points de plus qu'aux dernières européennes, la dynamique locale apparaît plus forte encore. Le parti a en effet déjà gagné 11 points sur place entre 2019 et 2024. On ne peut pas exclure que le RN termine à près de 29% à Saulxures-sur-Moselotte ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 39,4% pour Jordan Bardella à Saulxures-sur-Moselotte le 9 juin Consulter des résultats plus récents peut aussi sembler une évidence au moment d'observer le scrutin de ces législatives. Le score de la liste RN, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Saulxures-sur-Moselotte, à 39,4%, soit 368 voix dans la ville. L'extrême droite a alors doublé Raphaël Glucksmann à 12,1% et Valérie Hayer à 9,96%.

14:32 - Saulxures-sur-Moselotte avait voté Le Pen lors de la dernière présidentielle Marine Le Pen avait fini en tête avec 30,33% au 1er tour de l'élection du locataire de l'Elysée de 2022 à Saulxures-sur-Moselotte. Emmanuel Macron était deuxième avec 25,92% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 16,83%. Saulxures-sur-Moselotte n'offrait qu'une quatrième place à Éric Zemmour, avec 5,47% des suffrages pour sa part. Au 2e tour de l'élection, c'est également Marine Le Pen qui gagnait avec 51,72%, devant Emmanuel Macron à 48,28%.

12:32 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Saulxures-sur-Moselotte Il y a deux ans, lors des législatives à Saulxures-sur-Moselotte, le RN avait dû se contenter de la seconde position sur le podium, 21,71% des habitants passés par le bureau de vote étant convaincus par son binôme, contre 48,34% pour Christophe Naegelen (Divers droite) au premier tour. Au deuxième, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme Divers droite (72,82%). Christophe Naegelen conservait donc son avance sur place.

11:02 - Saulxures-sur-Moselotte : démographie et socio-économie impactent les élections législatives Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les législatives à Saulxures-sur-Moselotte comme partout ailleurs. Avec une population de 2 510 habitants répartis dans 1 625 logements, cette ville présente une densité de 84 hab par km². Avec 151 entreprises, Saulxures-sur-Moselotte se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une automobile (62,15%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des votants. Les électeurs, dont 41,08% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 12,66%, la commune révèle un revenu moyen par foyer fiscal de 22 203 euros par an, illustrant un certain niveau de prospérité. À Saulxures-sur-Moselotte, les spécificités locales rejoignent celles de la France.

09:32 - Participation à Saulxures-sur-Moselotte : quelles perspectives pour les élections législatives ? À Saulxures-sur-Moselotte (88290), le taux d'abstention constituera immanquablement un critère important des élections législatives. Pour rappel, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 47,36% au premier tour et seulement 43,29% au second tour. Il y a deux ans, au second tour de l'élection présidentielle, 71,76% des personnes en capacité de voter dans la commune s'étaient rendues aux urnes, contre une participation de 73,36% au premier tour, ce qui représentait 1 454 personnes. La flambée des prix des matières premières qui plombe le budget des ménages serait en mesure d'impacter la participation à Saulxures-sur-Moselotte.