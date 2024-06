En direct

19:49 - À Scherwiller, le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives fait envie La Nupes, qui a déjà vécu, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque se tourner vers le Nouveau Front populaire lors des élections de 2024 ? La liste Glucksmann avait obtenu 10,3% à Scherwiller début juin. Reste que dans la cité, il faudra aussi avoir un œil sur les 4,52% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 5,08% de Marie Toussaint (EELV) et les 0,56% de Léon Deffontaine (PC). Autrement dit un total tournant autour des 19% sur place. A l'issue du premier round des dernières législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs enregistré 12,02% des voix dans la commune.

18:42 - 11 points arrachés en 5 ans par l'extrême droite à Scherwiller Difficile de résumer clairement toutes ces données. Mais des tendances apparaissent… Alors qu'à l'échelle du pays, les résultats de Jordan Bardella ont atteint plus de 30% des voix au scrutin européen de 2024, soit près de 8 points de plus qu'en 2019, la progression locale apparaît plus puissante encore. Le parti frontiste a en effet déjà gagné 11 points ici entre 2019 et 2024. Il y a donc des raisons de penser que le RN arrive tout proche des 20% voire plus à Scherwiller ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - La liste Rassemblement national à 35,28% à Scherwiller début juin Se retourner sur le tout dernier test électoral semble également logique au moment d'appréhender le scrutin de ce dimanche 30 juin. Le score de la liste du RN, qui avait comme guide Jordan Bardella en 2024, était en effet au plus haut à Scherwiller, avec 35,28%. Le mouvement nationaliste devançait alors Valérie Hayer à 18,86% et Raphaël Glucksmann à 10,3%.

14:32 - Emmanuel Macron au-dessus de Le Pen et Mélenchon à Scherwiller lors de la présidentielle 2022 C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Scherwiller lors du premier tour de la présidentielle avec 32,92%, battant Marine Le Pen. La représentante du RN obtenait 28,83%. Les troisième et quatrième places étaient pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec seulement 11,55% et 7,72% des suffrages. Et la patronne du RN n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 42,48% contre 57,52%.

12:32 - Quel résultat lors des législatives il y a deux ans à Scherwiller ? A l'échelle locale comme au niveau national, le résultat de la formation dirigée par Jordan Bardella aux législatives sera très scruté. Le RN ratait complètement la première marche à Scherwiller en 2022, lors des élections des députés, avec 14,17% au premier tour, contre 36,05% pour Olivier Sohler (Union des Démocrates et des Indépendants), Scherwiller étant partie intégrante de la 5ème circonscription du Bas-Rhin. Au second tour, le RN échouait également, laissant cette fois la victoire locale aux concurrents estampillés LREM avec 36,52% contre 63,48% pour les vainqueurs. C'est en revanche Charles Sitzenstuhl (LREM) qui coiffait tout le monde au poteau cette fois.

11:02 - Analyse socio-économique de Scherwiller : perspectives électorales Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Scherwiller, les citoyens se réunissent pour choisir leur représentant à l'Assemblée. Avec une population de 3 153 habitants répartis dans 1 458 logements, cette localité présente une densité de 174 habitants/km². Avec 210 entreprises, Scherwiller offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles possédant au moins une voiture (84,09%) souligne le poids des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Les habitants, dont 36,7% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2503,61 € par mois, la ville est à la recherche d'une stabilité économique malgré les défis. Scherwiller manifeste la vigueur et l'authenticité d'un pays en transition.

09:32 - Scherwiller : analyse du niveau d'abstention aux précédentes législatives Le taux de participation constituera à n'en pas douter un facteur décisif du scrutin législatif à Scherwiller. Pour rappel, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 52,86% au premier tour. Au deuxième tour, 45,9% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation pour les législatives 2024 à Scherwiller ? En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, le taux de participation avait atteint 78,47% au niveau de la ville. Le taux de participation était de 77,73% au premier tour, ce qui représentait 2 004 personnes. Les jeunes expriment la plupart du temps un désintérêt pour les élections nationales, cette situation peut-elle s'aggraver pour les législatives ?