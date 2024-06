Résultat des législatives à Seignelay : l'élection 2024 en direct

Le résultat de ce 30 juin au soir fera certainement écho au choix des électeurs établi le 9 juin dernier. Si on rentre dans le détail en effet, la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella tête de liste, a remporté les élections du Parlement européen 2024 à Seignelay. Le bulletin attirait 40,69% des suffrages, face à Valérie Hayer à 16,06% et Raphaël Glucksmann à 11,13%.

L'élection suprême est incontestablement la référence pour appréhender au mieux une tendance politique locale. Il faut noter que le RN avait obtenu au premier tour un meilleur pointage aux législatives il y a deux ans à Seignelay que Marine Le Pen en personne lors de l'élection à la présidence de la République. La cheffe du mouvement avait rassemblé 30,76% au premier tour dans la ville. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, obtenant chacun 27,32% et 17,22%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 47,58% contre 52,42%).

11:02 - Les enjeux locaux de Seignelay : tour d'horizon démographique

Dans la ville de Seignelay, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent de peser sur le résultat des élections législatives. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 10,53% et une densité de population de 118 habitants/km², les problématiques relatives à l'emploi et au logement sont des sujets majeurs. Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (23,37%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 507 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (17,53%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (4,51%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Seignelay mettent en avant une diversité de qualifications, avec 27,13% des habitants sans diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.