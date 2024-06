En direct

19:42 - Une fourchette de 20% à 25% pour le Front populaire à Seissan La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux dernières législatives ayant explosé, à quel parti vont s'attacher ses électeurs pour ces élections de 2024 ? Quelle part votera pour le Nouveau Front populaire ? Bien malin qui a la réponse en ce moment même. Il y a quelques jours aux européennes, la liste Glucksmann a glané 14,91% à Seissan. Mais la gauche pourrait faire plus à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, puisque l'union renouvelée peut théoriquement atteindre 25% cette fois, en faisant la somme des résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). A l'occasion du premier tour des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs attiré 20,81% des bulletins dans la localité.

18:42 - Comment s'en sort le Rassemblement national à Seissan avant les législatives ? Difficile de trouver une logique politique dans tous ces chiffres. Mais quelques grandes directions se dégagent… La progression du RN se montre déjà puissante à Seissan entre le score de Jordan Bardella en 2019 (25,16%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (31,36%), de l'ordre de 6 points. Mais celle-ci s'annonce plus importante encore aux législatives 2024, les sondages donnant plutôt au RN un résultat de 30 à 35% en France, bien plus que les 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver à 32% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même que pour les élections européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Une performance du RN dans la moyenne à Seissan début juin Se retourner sur le tout dernier test électoral apparaît aussi comme avisé au moment de se préparer au scrutin de ce dimanche 30 juin, le verdict qui s'est imposé à tous lors des élections du 9 juin dernier étant majeur. Si on se penche sur le détail, 143 électeurs de Seissan ont en effet préféré la liste Rassemblement national il y a trois semaines, aux européennes. La liste Bardella cumulait 31,36% des votes contre Raphaël Glucksmann à 14,91% et Valérie Hayer à 10,53%.

14:32 - 24,96% pour Emmanuel Macron au premier tour de la dernière présidentielle à Seissan Il faut noter que le Rassemblement national avait affiché au premier tour un meilleur pourcentage aux législatives à Seissan que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du président de la République. Celle-ci avait engrangé 24,82% au 1er tour dans la ville. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 24,96%, suivi donc de Marine Le Pen avec 24,82% et Jean-Luc Mélenchon avec 15,38%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 45,83% contre 54,17%).

12:32 - Quel score à Seissan pour la majorité ce soir ? Le résultat obtenu par le RN sera le grand sujet pour cette élection législative, à l'échelle locale, comme dans le reste de la France. Aux législatives en 2022 à Seissan, le RN terminait à la deuxième place sur le podium, 24,83% des habitants passés par les urnes ayant choisi son binôme, contre 34,00% pour Jean-René Cazeneuve (LREM) au premier tour. Au deuxième, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau la victoire au binôme Ensemble ! Avec 60,00%. Jean-René Cazeneuve s'imposait donc finalement sur place.

11:02 - Comment la composition démographique de Seissan façonne les résultats électoraux ? Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les législatives à Seissan comme partout ailleurs. Avec une population de 1 099 habitants répartis dans 612 logements, ce bourg présente une densité de 59 habitants par km². Avec 112 entreprises, Seissan est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (23,69%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Les électeurs, comprenant une proportion de 40,15% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette mosaïque sociale, 38,76% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 290,70 euros, accable une commune qui aspire à un avenir prospère. Finalement, Seissan incarne les intérêts et les aspirations de la France contemporaine.

09:32 - Participation à Seissan : quelles perspectives pour les élections législatives ? À Seissan (32260), l'abstention sera indéniablement l'une des clés de ces élections législatives. Pour mémoire, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 52,37% au premier tour et seulement 54,16% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il cette année à Seissan ? Il y a deux ans, pour le second tour de la dernière présidentielle, 78,73% des personnes en âge de voter dans la commune s'étaient rendues dans l'isoloir. La participation était de 80,35% au premier tour, c'est-à-dire 695 personnes. La perte de pouvoir d'achat est par exemple susceptible d'impacter la stratégie de vote des citoyens de Seissan.