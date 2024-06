Résultat des législatives à Senouillac : l'élection 2024 en direct

En direct

17:24 - Senouillac dans la moyenne française concernant Bardella le 9 juin dernier Regarder quelques jours en arrière semble encore plus logique au moment de se préparer au scrutin des législatives, le résultat des élections du 9 juin dernier étant un marqueur incontournable. Le score de la liste RN, qui avait comme guide Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Senouillac, à 32,01%, soit 186 voix. Le mouvement nationaliste doublait alors Raphaël Glucksmann à 19,1% et Valérie Hayer à 12,74%.

14:32 - Qui est sorti gagnant de l'élection présidentielle à Senouillac en 2022 ? Le choix du locataire de l'Elysée est certainement la clé pour évaluer une tendance politique locale. Marine Le Pen s'est particulièrement illustrée à Senouillac pendant la présidentielle avec pas moins de 24,3% des suffrages dès le premier tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 22,9% et 21,12% des voix. Jean Lassalle devait se contenter d'une médaille en chocolat avec seulement 8,27% des suffrages pour sa part. La patronne du RN s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 46,76% contre 53,24%.

12:32 - Quel score à Senouillac pour Ensemble au premier tour ? Au premier tour des élections législatives 2022, Senouillac, couverte par la 2ème circonscription du Tarn, verra le binôme estampillé LREM l'emporter avec 36,02%, alors que le RN sera derrière à 19,09%. Pas d'amélioration au second tour, le mouvement restant fantomatique et laissant la place à Marie-Christine Verdier-Jouclas (Ensemble !) pour la première position localement.

11:02 - Senouillac : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Les facteurs démographiques et socio-économiques de Senouillac mettent en évidence des tendances nettes susceptibles d'affecter les résultats des législatives. Avec un taux de chômage de 10,69% et une densité de population de 72 habitants/km², les questions liées à l'emploi et à l'habitat sont des sujets majeurs. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (19,19%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 522 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (2,85%) met en évidence des impératifs d'accompagnement familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,34%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Senouillac mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 26,05% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut impacter le taux de participation dans la ville.

09:32 - La mobilisation des habitants aux élections législatives à Senouillac À Senouillac, la participation sera indéniablement l'une des clés de ce scrutin législatif 2024. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 54,77% au premier tour et seulement 59,52% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Senouillac ? A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle s'élevait à 18% le midi et seulement 39% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Au premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 947 personnes en âge de voter dans la ville, 85,11% étaient allées voter, contre un taux de participation de 78,59% au second tour, c'est-à-dire 745 personnes.