19:49 - Le Front populaire, nouvelle machine pour la gauche lors de ces élections législatives 2024 ? La dynamique de la gauche est aussi à considérer lors de ces élections législatives, puisqu'on ne connaît pas le choix de ceux qui avaient choisi la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), qui n'existe plus désormais. Le Front populaire, qui n'a pas encore de chef quant à lui, devrait en séduire une portion. La liste portée par Raphaël Glucksmann avait glané 10,92% à Sérent début juin. Reste que dans la cité, il faudra aussi tenir compte des 5,87% de Manon Aubry (La France insoumise), les 5,12% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,79% de Léon Deffontaine (Parti communiste). En d'autres termes, un total tournant autour des 22% sur place. Pour le premier round des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs attiré 15,29% des suffrages dans la commune. Une percée à comparer enfin avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle qui avait précédé, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - Le Rassemblement national a fortement progressé à Sérent en 5 ans Difficile d'y voir clair dans tous ces scores. Mais des indices apparaissent… L'avancée du RN, qui se monte déjà à 11 points à Sérent entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement de Marine Le Pen semble en effet avoir gagné du terrain plus vite à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En faisant une projection sommaire, on peut donc conclure que le RN sera à près de 30% ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Au début du mois, la petite démonstration du RN à Sérent Consulter des résultats plus récents peut aussi sembler une évidence au moment d'observer le scrutin de ces législatives. Dans le détail en effet, la liste Rassemblement national, chapeautée par Jordan Bardella, s'est arrogée les élections du Parlement européen 2024 à Sérent. Ladite liste a séduit 40,14% des suffrages, devant Valérie Hayer à 15,96% et Raphaël Glucksmann à 10,92%.

14:32 - Marine Le Pen devançait Macron et Mélenchon à Sérent lors de la présidentielle 2022 La typologie politique des habitants d'une commune émerge bien souvent le plus visiblement dans l'équilibre établi lors de l'élection du chef de l'Etat. L'élection du président de la République avait donné un beau plébiscite à Marine Le Pen il y a deux ans dans la cité. Marine Le Pen finissait à 32,29% au premier round contre 28,97% pour Emmanuel Macron et 14,51% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. L'échec était plus fort encore pour Jean Lassalle, avec seulement 4,32% des suffrages pour sa part. Avec 47,73%, Marine Le Pen s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 52,27%.

12:32 - À Sérent, les résultats des dernières législatives aussi parlants aujourd'hui ? Le résultat du scrutin législatif le plus récent apparaît comme un précédent précieux au moment de l'élection de ces 30 juin et 7 juillet. Le RN ratait complètement la première marche dans la commune de Sérent en 2022, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 17,5% au premier tour, contre 30,17% pour Paul Molac (Régionaliste), Sérent faisant partie de la 4ème circonscription du Morbihan. Sérent choisira d'ailleurs Paul Molac au second tour, finalement en tête localement avec 63,44%.

11:02 - Les enjeux locaux de Sérent : tour d'horizon démographique Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections législatives à Sérent comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 3 279 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vigueur démographique. Avec 187 entreprises, Sérent se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (75,7%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Les citoyens, dont 38,11% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 23 881 euros/an, la commune désire plus de prospérité. À Sérent, les intérêts locaux, tels que l'emploi, l'instruction et l'intégration, rejoignent ceux de la France dans son ensemble.

09:32 - Sérent : étude du pourcentage d'abstention aux précédentes élections législatives À Sérent (56460), le niveau d'abstention constituera incontestablement l'un des critères principaux de ces législatives. La perte de pouvoir d'achat serait en mesure de renforcer l'engagement civique des électeurs de Sérent. Au premier tour de l'élection présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 81,58% des votants de la ville, contre un taux de participation de 79,74% au second tour, ce qui représentait 1 940 personnes. En comparaison, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 51,03% au premier tour. Au deuxième tour, 46,63% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Sérent ? Quel député se substituera à Paul Molac dans la 4ème circonscription du Morbihan ?