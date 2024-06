Résultat des législatives à Serques : l'élection 2024 en direct

11:02 - Analyse socio-économique de Serques : perspectives électorales

Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Serques mettent en évidence des tendances nettes susceptibles d'impacter le résultat des élections législatives. Dans le village, 31% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 4,6% sont des personnes âgées. La pyramide démographique peut avoir un effet sur les priorités des politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (72,8%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 556 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,22%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,35%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Un pourcentage de résidences secondaires de 16,29%, comme à Serques, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des préoccupations politiques différentes des habitants permanents.