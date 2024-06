Résultat des législatives à Solers : l'élection 2024 en direct

En direct

17:24 - 49,4% pour le RN à Solers le 9 juin Les résultats de ce dimanche 30 juin seront sans doute bien plus proches de l'équilibre établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Le score de la liste du RN, dirigée par Jordan Bardella en 2024, était en effet au plus haut à Solers, avec 49,4%, soit 247 voix. L'extrême droite doublait alors Raphaël Glucksmann à 11,4% et Valérie Hayer à 9,2%.

14:32 - Marine Le Pen en tête à Solers lors de l'élection présidentielle C'est probablement le choix du locataire de l'Elysée qui nous en apprend le plus sur les préférences des habitants d'une commune. L'élection du président de la République avait donné un énorme plébiscite à Marine Le Pen il y a deux ans à Solers. Marine Le Pen l'emportait avec 36,64% au 1er tour contre 21,26% pour Emmanuel Macron et 16,08% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. L'échec était plus fort encore pour Éric Zemmour, avec seulement 9,37% des voix pour sa part. En finale du scrutin, c'est de nouveau Marine Le Pen qui avait le plus convaincu à Solers avec 55,76%, devant Emmanuel Macron à 44,24%.

12:32 - Un RN déjà favori au premier tour Le nombre de bulletins en faveur de Jordan Bardella au premier tour sera l'observation majeure pour ces élections législatives 2024 au niveau local. Le RN arrivait en première position à Solers en 2022 lors des législatives. C'est en effet Morgann Vanacker qui débutait l'élection en tête au premier tour avec 32,21% dans la commune, partie intégrante de la 9ème circonscription de Seine-et-Marne. La victoire finale revenait ensuite en revanche à Michèle Peyron (LREM) chez les électeurs avec 52,46%.

11:02 - Solers : quand les données démographiques façonnent les urnes Comment les habitants de Solers peuvent-ils peser sur le résultat des élections législatives ? La jeunesse et les demandeurs d'emploi jouent un rôle crucial dans le bourg, avec près de 33% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 6,44%. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (14,47%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 449 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (5,47%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, et le pourcentage de salariés en CDD (6,97%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Solers mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 21,26% des résidents non diplômés, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.

09:32 - C'est l'heure de voter à Solers : les législatives débutent Le niveau d'abstention constituera immanquablement l'un des critères décisifs de ces élections législatives à Solers (77111). Pour mémoire, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 51,35% au premier tour. Au second tour, 56,93% des votants ne se sont pas déplacés. En avril 2022, lors du premier tour de la dernière présidentielle, 19,76% des personnes aptes à participer à une élection dans la commune avaient boudé les urnes. L'abstention était de 21,72% au second tour. Les habitants des communes de grandes tailles se déplacent généralement moins que dans les petites, cette situation peut-elle s'aggraver pour les législatives ?