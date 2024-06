Résultat des législatives à Steene : l'élection 2024 en direct

Le RN parvenait à tirer son épingle du jeu à Steene en 2022 lors des législatives. Dans la commune, qui votait pour la 14ème circonscription du Nord, c'est Pierrette Cuvelier qui arrivait en tête au premier tour avec 34,66%. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la cité, avec 51,72%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 48,28%.

11:02 - Le poids démographique et économique de Steene aux élections législatives

Dans les rues de Steene, le scrutin est en cours. Avec ses 1 365 habitants, ce bourg possède une certaine vitalité démographique. L'existence de 46 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (88,37%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Les électeurs, dont 30,33% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette diversité sociale, près de 44,19% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 419,36 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Steene manifeste la vivacité et les valeurs d'un pays en évolution.