Résultat des législatives à Stotzheim : l'élection 2024 en direct

11:02 - Comment la composition démographique de Stotzheim façonne les résultats électoraux ?

Dans la commune de Stotzheim, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter les résultats des élections législatives. Le taux de chômage à 7,14% peut agir sur les inquiétudes des habitants en matière de politiques sur le travail. Avec une densité de population de 73 habitants/km² et 52,42% de population active, ces données pourraient susciter plus d'intérêts pour les élections. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (16,17%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 413 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,50%) met en évidence des besoins d'accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,58%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Stotzheim mettent en avant une diversité de qualifications, avec 22,18% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut impacter le taux d'abstention dans la ville.