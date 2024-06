En direct

19:50 - À Sulniac, quels sont les scénarios de reports du vote de gauche ? La tendance à gauche est aussi à prendre en compte lors de ces législatives, avec comme inconnue la décision de ceux qui avaient opté pour la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus désormais. Le Nouveau Front populaire, qui n'a pas encore de chef quant à lui, est un saut dans le vide. Lors du premier round des élections législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait glané 25,79% des bulletins dans la localité. La liste menée par Raphaël Glucksmann a plus récemment cumulé 18,24% à Sulniac début juin. Reste que dans la ville, il faudra aussi prendre en compte les 5,56% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 7,13% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,7% de Léon Deffontaine (Parti communiste). En d'autres termes, un cumul de 31% cette fois.

18:42 - Le RN a lourdement progressé à Sulniac en 5 ans Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. Ce sont déjà 9 points qui ont ainsi été arrachés par le RN au niveau local entre son résultat des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une paille. On peut donc imaginer que le RN dépassera les 26% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Sulniac dans la moyenne française concernant Bardella aux européennes Les résultats de ce 30 juin au soir seront sans doute bien plus proches de l'équilibre établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. 28,03% des votes se sont en effet portés vers l'extrême droite de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux élections européennes à Sulniac, devant Raphaël Glucksmann à 18,24% et Valérie Hayer à 17,17%. Le mouvement nationaliste a cumulé ainsi pas moins de 444 électeurs de Sulniac.

14:32 - Emmanuel Macron au-dessus de Le Pen et Mélenchon à Sulniac au premier tour de l'élection présidentielle C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Sulniac lors du premier tour de la présidentielle avec 34,48%, devant Marine Le Pen. La représentante du RN obtenait 23,46%. La troisième et la quatrième places revenaient à Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, avec 17,71% et 5,49% des suffrages. Et la candidate du RN ne rattrapait pas son rival au second tour, avec 36,74% contre 63,26%.

12:32 - Un premier tour qui avait souri au parti présidentiel la dernière fois Au moment de fournir ou non des députés à la France il y a deux ans, le RN ratait la marche au premier tour dans la commune de Sulniac, récoltant 18,33% des voix sur place, contre 32,24% pour Nicole Le Peih (LREM). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents estampillés LREM (54,94% contre 45,06% pour le RN). Nicole Le Peih remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Analyse socio-économique de Sulniac : perspectives électorales Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les législatives à Sulniac comme dans tout l'Hexagone. Avec une population de 3 829 habitants répartis dans 1 806 logements, cette commune présente une densité de 126 habitants par km². Ses 185 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (16,89%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des questions de transport et d'environnement. Les habitants, comprenant une proportion de 38,18% de retraités, démontreront-ils leur engagement en participant aux élections ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 28 958 euros/an, la commune ambitionne un avenir prospère. À Sulniac, les préoccupations locales se mêlent aux défis français.

09:32 - C'est l'heure de voter à Sulniac : les législatives débutent Afin de comprendre le vote des citoyens de cette ville, il faut analyser les résultats des élections précédentes. Lors des européennes de début juin, 47,18% des électeurs de Sulniac (Morbihan) avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec un taux d'abstention de 46,55% lors du scrutin de 2019. Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 49,88% au premier tour et seulement 52,46% au deuxième tour. En comparaison, à l'échelle de la France, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 52% au premier tour et 54% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017.