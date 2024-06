En direct

19:37 - La gauche aussi dans le match à Taponnat-Fleurignac pour ces législatives ? La tendance à gauche est aussi à prendre en compte lors de ces législatives, puisqu'on attend le choix de ceux qui avaient voté pour la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Front populaire, qui se cherche quant à lui un leader, est un saut dans le vide. La liste Place-Publique portée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS avait cumulé 16,53% à Taponnat-Fleurignac il y a quelques jours. Mais le niveau de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des suffrages accordés à la liste insoumise de Manon Aubry, celle de l'EELV Marie Toussaint et enfin du PCF Léon Deffontaine le 9 juin. Soit un cumul tournant autour des 27% sur place. Au cours du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Taponnat-Fleurignac, le binôme Nupes avait par ailleurs obtenu 22,15% des votes dans la commune. Une percée à compléter enfin avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (15,93% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,2% pour Yannick Jadot, 3,85% pour Fabien Roussel et 2,31% pour Anne Hidalgo).

18:42 - La fulgurante progression de l'extrême droite à Taponnat-Fleurignac Difficile d'y voir clair dans tous ces chiffres. Mais des tendances apparaissent… Ce sont déjà 16 points qui ont ainsi été arrachés par le RN au niveau local entre son résultat des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une paille. Il y a donc des raisons de penser que le RN puisse dépasser les 29% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quel était le résultat des européennes à Taponnat-Fleurignac il y a trois semaines ? Le verdict des élections il y a quelques jours est majeur. Revenir sur le séisme du 9 juin nous semble donc plus que jamais logique au moment de se préparer au scrutin de ce dimanche 30 juin. Le score de la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef en 2024, était en effet au plus haut à Taponnat-Fleurignac, avec 39,9%. Le mouvement eurosceptique a alors devancé Raphaël Glucksmann à 16,53% et Valérie Hayer à 12,4%.

14:32 - Quels ont été les résultats finaux de l'élection présidentielle à Taponnat-Fleurignac ? La typologie politique des habitants d'une ville se reflète sans doute le plus dans le choix fait lors de l'élection du locataire de l'Elysée. L'élection du président de la République avait clairement tourné à l'avantage de Marine Le Pen il y a deux ans à Taponnat-Fleurignac. Marine Le Pen finissait à 31,21% au premier round. Derrière, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 26,48% et 15,93% des voix. Taponnat-Fleurignac n'avait qu'une quatrième place à offrir à Jean Lassalle, avec 5,49% des suffrages. La patronne du RN s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 49,21% contre 50,79%.

12:32 - Les chiffres de la dernière législative sont-ils porteurs de sens pour l'élection de 2024 à Taponnat-Fleurignac ? Le nombre d'électeurs glanés par le Rassemblement national sera très commenté pour ces législatives 2024, au niveau local, comme au niveau national. Aux législatives en 2022 à Taponnat-Fleurignac, le RN avait dû se contenter de la seconde position sur le podium, 21,65% des habitants passés par le bureau de vote s'étant tournés vers son binôme, contre 22,15% pour Marie-Pierre Noël (Nupes) au premier tour. Au second, il avait encore échoué dans la ville, laissant cette fois la victoire au binôme Ensemble ! (55,31%). C'est ainsi Sylvie Mocoeur (Ensemble !) qui coiffait tout le monde au poteau.

11:02 - Élections à Taponnat-Fleurignac : l'impact des caractéristiques démographiques Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Taponnat-Fleurignac, les citoyens se regroupent pour choisir leur député. Avec une population de 1 464 habitants répartis dans 764 logements, ce village présente une densité de 71 hab/km². Ses 57 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le taux de ménages possédant au moins une automobile (81,68%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des votants. Les citoyens, comprenant une proportion de 44,98% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se rendant dans les isoloirs ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 50,43% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 392,65 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. À Taponnat-Fleurignac, les spécificités locales, tels que l'emploi, l'instruction et l'intégration, rejoignent celles de la France dans son ensemble.

09:32 - Quelles prévisions pour l'abstention aux élections législatives à Taponnat-Fleurignac ? Au cours des scrutins électoraux précédents, les 1 489 habitants de cette localité ont révélé leurs habitudes de vote. Début juin, pendant les européennes, 54,88% des inscrits sur les listes électorales de Taponnat-Fleurignac avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 54,57% lors du scrutin de 2019. Pour rappel, dans la localité, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 53,27% au premier tour. Au second tour, 51,49% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Il y a 2 ans, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 168 personnes en âge de voter au sein de la localité, 80,99% s'étaient rendues dans l'isoloir, à comparer avec un taux de participation de 79,97% au second tour, c'est-à-dire 934 personnes.