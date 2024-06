En direct

19:39 - Un résultat aux législatives entre 16% et 17% à Tart pour la nouvelle coalition de gauche ? La Nouvelle union populaire et sociale (Nupes) ayant explosé en vol, que choisiront ses électeurs au cours de ces nouvelles élections de 2024 ? Et surtout, combien iront vers le Front populaire ? Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Tart, le binôme Nupes avait en effet cumulé 17,13% des votes dans la commune. Un chiffre à affiner avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. La liste Place-Publique menée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS a plus récemment glané 9,7% à Tart pour le tour unique des européennes. Mais le résultat de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des électeurs de la liste insoumise de Manon Aubry, ainsi que de celles de l'écologiste Marie Toussaint et enfin du PCF Léon Deffontaine le 9 juin. Autrement dit une somme de 16% sur place.

18:42 - Le RN a fortement gagné du terrain à Tart en 5 ans Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. Alors qu'à l'échelle du pays, les scores du RN ont grimpé à plus de 31% des suffrages aux élections européennes de juin, soit 8 points de plus qu'aux dernières européennes, la tendance locale semble encore plus forte. Le parti frontiste a en effet déjà glané 14 points ici entre 2019 et 2024. Il est donc possible que le RN puisse dépasser les 39% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Début juin, la piqure de rappel du Rassemblement national à Tart Mentionner les résultats de la toute dernière élection en date semble aussi avisé au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche 30 juin. Le score de la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella tête de liste en 2024, était en effet au plus haut à Tart, avec 45,22%. Le mouvement eurosceptique a alors devancé Valérie Hayer à 13,43% et Raphaël Glucksmann à 9,7%.

14:32 - Quel a été le dénouement de la présidentielle 2022 à Tart ? C'est sans doute l'élection suprême qui est l'indice le plus révélateur concernant l'inclinaison des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait engrangé de nombreux votes à Tart lors de la dernière présidentielle avec un nombre de votes correspondant à 32,89% des voix au 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 27,27% et 14,1% des voix. La quatrième place revenait à Éric Zemmour, avec seulement 7,97% des voix pour sa part. Rebelotte pour Marine Le Pen au deuxième tour face à Emmanuel Macron avec 52,07%.

12:32 - Nouveau raid pour le RN à Tart ? Le nombre de bulletins en faveur du RN sera un point d'observation clé pour cette élection législative au niveau local, comme au niveau national. Le RN parvenait en première position à Tart lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale en 2022. C'est en effet Dominique-Alexandre Bourgois qui débutait l'élection en tête au premier tour avec 31,28% dans la commune, partie intégrante de la 3ème circonscription de la Côte-d'Or. Mais c'est en revanche Fadila Khattabi (Ensemble ! - Majorité présidentielle) qui avait pris l'avantage chez les électeurs de Tart au second tour, avec 57,18%.

11:02 - Analyse démographique des législatives à Tart Quel impact auront les habitants de Tart sur le résultat des législatives ? La jeunesse et les personnes sans emploi jouent un rôle crucial dans la commune, avec près de 37% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 2,65%. Qui plus est, le taux de ménages propriétaires (93,66%) met en relief l'importance des problématiques relatives au logement et à l'urbanisme. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (92,07%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 552 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (8,26%) révèle la nécessité d'un suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (4,08%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Tart mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 18,49% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.

09:32 - Les prévisions de l'abstention aux élections législatives à Tart Afin de comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette localité, il faut étudier les résultats des scrutins électoraux antérieurs. Lors des dernières élections européennes, le taux d'abstention représentait 43,63% des votants de Tart (Côte-d'Or). Le taux d'abstention était de 48,06% il y a 5 ans. Pour mémoire, dans la localité, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 55,8% au premier tour. Au deuxième tour, 59,25% des électeurs ne se sont pas déplacés. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, sur les 1 248 inscrits sur les listes électorales au sein de la localité, 19,87% avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 22,68% au second tour.