En direct

19:50 - Quels peuvent être les reports des voix de gauche à Terres-de-Haute-Charente ? La Nupes ayant éclaté, que décideront ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Quelle part optera pour le Nouveau Front populaire ? La réponse est complexe. La liste PS-Place publique emmenée par Glucksmann avait obtenu 10,88% à Terres-de-Haute-Charente pour ce tour unique des européennes. Mais le verdict pour la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des électeurs de la liste LFI de Manon Aubry, celle de l'EELV Marie Toussaint et enfin du PCF Léon Deffontaine le 9 juin. Autrement dit un cumul tournant autour des 21% sur place. Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Terres-de-Haute-Charente, le binôme Nupes avait par ailleurs enregistré 19,47% des votes dans la localité. Une percée à comparer enfin avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - 11 points grappillés en 5 ans par le Rassemblement national à Terres-de-Haute-Charente Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. L'avancée du RN, qui se monte déjà à 11 points à Terres-de-Haute-Charente entre son score des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement de Marine Le Pen semble en effet avoir gagné du terrain plus vite à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. A ce rythme, on peut imaginer que le RN sera à près de 33% dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 41,47% pour la liste de Jordan Bardella à Terres-de-Haute-Charente le 9 juin dernier Se retourner sur le tout dernier test électoral apparaît comme d'autant plus évident au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 30 juin, le résultat qui est tombé à l'issue des élections du 9 juin dernier étant un marqueur important. Le résultat de la liste du RN, dirigée par Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Terres-de-Haute-Charente, avec 41,47%. L'extrême droite devançait alors Valérie Hayer à 14,44% et Raphaël Glucksmann à 10,88%.

14:32 - 32,88% pour Marine Le Pen lors de la dernière présidentielle à Terres-de-Haute-Charente C'est incontestablement l'élection du président de la République qui nous en apprend le plus sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait fini en tête avec 32,88% au premier tour de l'élection présidentielle de 2022 à Terres-de-Haute-Charente. Emmanuel Macron était deuxième avec 22,45% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 21,19%. Terres-de-Haute-Charente n'avait qu'une quatrième place à offrir à Jean Lassalle, avec seulement 4,8% des suffrages pour sa part. La candidate du RN s'imposait ensuite au second round dans la commune avec 54,94%, devant Emmanuel Macron à 45,06%.

12:32 - Le RN en tête au premier tour des législatives il y a deux ans à Terres-de-Haute-Charente Le résultat du plus récent scrutin législatif apparaît comme un élément clé au moment des élections qui se jouent. Les législatives avaient offert un puissant démarrage pour le Rassemblement national à Terres-de-Haute-Charente. C'est en effet Caroline Colombier qui débutait l'élection en pôle position au premier tour avec 25,09% dans la commune, qui faisait partie de la 3ème circonscription de la Charente. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la cité, avec 57,19%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 42,81%.

11:02 - Terres-de-Haute-Charente : démographie et socio-économie impactent les élections législatives Devant les 6 bureaux de vote dispersés à travers Terres-de-Haute-Charente, les citoyens se regroupent pour choisir leur représentant à l'Assemblée. Avec ses 3 829 habitants, cette commune cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 207 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Dans la commune, 26% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 36,38% de 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les 232 résidents étrangers participent à cette variété culturelle. Malgré un pourcentage de chômeurs de 11,2%, la ville dévoile un salaire moyen mensuel net de 2042,43 €/mois, témoignant d'une certaine prospérité. Terres-de-Haute-Charente incarne la vitalité et les valeurs d'un pays en transition.

09:32 - C'est le moment de voter à Terres-de-Haute-Charente pour les élections législatives Qu'en sera-t-il de la participation ce 30 juin 2024, lors des législatives à Terres-de-Haute-Charente ? Pour mémoire, dans la localité, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 48,6% au premier tour et seulement 46,81% au deuxième tour. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà analysée en juin 2022. Elle se chiffrait à 18% à midi et seulement 39% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Au second tour de la présidentielle, le taux de participation avait atteint 73,88% des inscrits sur les listes électorales de la localité. Le taux de participation était de 74,27% au premier tour, ce qui représentait 2 200 personnes.