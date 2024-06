En direct

19:39 - Que vont choisir les électeurs de la Nupes disparue à Thorey-en-Plaine ? Une autre incertitude qui accompagne ces élections législatives est celle du choix des électeurs de gauche après la création du Nouveau Front populaire, un an après la rupture de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon. A l'issue du premier tour des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait attiré 18,07% des bulletins dans la commune. Une somme à mettre en perspective avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle qui avait précédé, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. La liste Glucksmann a plus récemment terminé à 10,21% à Thorey-en-Plaine pour le tour unique des européennes. Reste que dans la ville, il faudra aussi avoir un œil sur les 4,62% de Manon Aubry (LFI), les 4,43% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,73% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Autrement dit un cumul de 19% cette fois.

18:42 - La forte progression du Rassemblement national à Thorey-en-Plaine en 5 ans Alors que retenir de tous ces scores ? La progression du RN, qui se chiffre déjà à 13 points à Thorey-en-Plaine entre sa part de votes des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement lepéniste semble en effet avoir gagné du terrain plus rapidement au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. A ce rythme, on peut donc penser que le RN sera pas loin des 40% ou plus dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 45,09% pour la liste de Jordan Bardella à Thorey-en-Plaine au début du mois Se retourner sur le tout dernier test électoral peut sembler encore plus avisé au moment de se préparer au scrutin de ce 30 juin, le résultat des élections du 9 juin dernier étant marquant. 45,09% des votes se sont en effet portés vers le parti lepéniste de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux élections du Parlement européen à Thorey-en-Plaine, contre Valérie Hayer à 11,75% et Raphaël Glucksmann à 10,21%. Le mouvement d'extrême droite l'a emporté avec pas moins de 234 votants de Thorey-en-Plaine.

14:32 - Marine Le Pen doublait Macron et Mélenchon à Thorey-en-Plaine au premier tour de la présidentielle 2022 Performance notable : le Rassemblement national avait enregistré au premier tour un pourcentage plus fort aux législatives il y a deux ans à Thorey-en-Plaine que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection suprême. La présidente du mouvement avait accumulé 30,34% au premier tour dans la ville. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, crédités respectivement de 24% et 17,52%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 52,95% contre 47,05%).

12:32 - Quel verdict à Thorey-en-Plaine pour le Rassemblement national aux élections législatives ? Le Rassemblement national parvenait à tirer son épingle du jeu à Thorey-en-Plaine lors des législatives 2022. Dans la commune, qui faisait partie de la 3ème circonscription de la Côte-d'Or, c'est Dominique-Alexandre Bourgois qui démarrait en pôle position au premier tour avec 33,25%. Fadila Khattabi (Ensemble ! - Majorité présidentielle) s'imposait par la suite au second tour en revanche, avec 50,97%.

11:02 - Dynamique électorale à Thorey-en-Plaine : une analyse socio-démographique Comment la population de Thorey-en-Plaine peut-elle influencer le résultat des législatives ? Avec une densité de population de 190 hab par km² et un pourcentage de chômeurs de 4,67%, le marché de l'emploi et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (6,34%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 425 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,20%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (5,49%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 7,86% à Thorey-en-Plaine, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.

09:32 - La participation aux législatives à Thorey-en-Plaine (21110) Ce 30 juin 2024, lors du premier tour des législatives à Thorey-en-Plaine, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 représentait 52,03% au premier tour et seulement 52,71% au deuxième tour. Il y a 2 ans, lors du deuxième tour de la présidentielle, 22,68% des personnes aptes à voter dans la ville avaient boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 17,72% au premier tour. La perte de pouvoir d'achat et ses conséquences sur la vie des foyers français seraient par exemple capables faire augmenter le pourcentage de participation à Thorey-en-Plaine.