Résultat des législatives à Tilques : l'élection 2024 en direct

Analyse socio-économique de Tilques : perspectives électorales

Dans les rues de Tilques, les élections sont en cours. Avec une population de 1 070 habitants répartis dans 547 logements, ce village présente une densité de 151 habitants/km². La pluralité socio-économique s'observe dans ses 63 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 603 foyers fiscaux. Dans le village, 32% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 26,65% ont plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 32,35% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette diversité sociale, près de 41,46% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 658,95 € pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. À Tilques, les spécificités locales, tels que le chômage, l'éducation et l'inflation, alimentent le débat démocratique.