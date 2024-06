En direct

19:50 - Le Nouveau Front populaire pourrait compter entre 15% et 19% à Touques lors de ces législatives La Nouvelle union populaire et sociale (Nupes) étant déjà morte, vers quel bulletin vont se tourner ses électeurs pour ces nouvelles élections de 2024 ? Quelle part optera pour le Front populaire ? Donner une estimation relève du calcul d'apothicaire. La liste Glucksmann avait glané 13,08% à Touques pour ces élections continentales. Mais le résultat de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des suffrages accordés à la liste LFI, celle d'Europe Ecologie et enfin celle du PCF le 9 juin. En d'autres termes, un total tournant autour des 19% sur place. Au cours du premier tour des dernières législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs glané 15,41% des suffrages dans la localité. Un score à comparer enfin avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle qui avait précédé, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - 10 points arrachés en 5 ans par l'extrême droite à Touques Que tirer des résultats des derniers rendez-vous électoraux ? Ce sont déjà 10 points qui ont ainsi été grappillés par le RN au niveau de la commune entre sa part de votes des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. En extrapolant, on peut conclure que le RN sera tout proche des 30% voire plus à Touques ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quel était le résultat des européennes à Touques le 9 juin ? Les résultats de ce 30 juin seront sans doute bien plus proches de l'équilibre établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. 36,45% des suffrages sont en effet tombés vers la liste RN de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux élections du Parlement européen à Touques, devant Valérie Hayer à 18,16% et Raphaël Glucksmann à 13,08%. Le mouvement d'extrême droite attirait ainsi pas moins de 510 électeurs de Touques.

14:32 - Emmanuel Macron en tête à Touques lors de l'élection présidentielle C'est sans doute le scrutin présidentiel qui nous éclaire le plus sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Touques avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 24,49%, Marine le Pen était reléguée à la deuxième place par son rival, conforté par 34,91% des votes. Touques n'avait qu'une troisième et une quatrième place à offrir à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec 13,32% et 9,91% des suffrages. Et la candidate du RN s'inclinait face à Emmanuel Macron au second tour, avec 43,33% contre 56,67%.

12:32 - Ensemble en tête au premier tour des législatives il y a deux ans à Touques Le poids des bulletins dans l'urne pour le Rassemblement national sera une des clés à l'échelle locale pour ces élections. Lors des dernières législatives à Touques, le RN se plaçait à la deuxième place sur le podium, 20,6% des habitants passés par le bureau de vote s'étant tournés vers son binôme, contre 40,49% pour Christophe Blanchet (LREM) au premier tour. Au tour suivant, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme Ensemble ! Avec 67,58%. Christophe Blanchet s'imposait donc finalement sur place.

11:02 - Touques aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Quel impact auront les électeurs de Touques sur les résultats des législatives ? Le taux de chômage à 14,84% peut avoir un effet sur les espérances des habitants en ce qui concerne les directives sur le travail. Avec 44,42% de population active et une densité de population de 462 hab par km², peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Un revenu moyen par foyer fiscal de 26 295 euros/an montre l'importance des problématiques sur le pouvoir d'achat dans les préoccupations des 1 292 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (22,22%) met en évidence des besoins de suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (11,73%) indique des défis de sécurité du travail. Un taux de résidences secondaires de 24,98%, comme à Touques, indique un tourisme important dans la région. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.

09:32 - Les législatives sont lancées à Touques : scrutin en cours L'étude des derniers scrutins électoraux permet de comprendre davantage le vote des habitants de cette ville. A l'occasion des précédentes européennes, 47,3% des personnes en capacité de participer à une élection à Touques avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 47,96% lors du scrutin de 2019. Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 41,89% au premier tour et seulement 41,26% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il pour les législatives à Touques ? A l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 71,07% des personnes en âge de voter dans la ville avaient participé à l'élection, contre une participation de 70,63% au premier tour, ce qui représentait 2 184 personnes.