Résultat des législatives à Tournefeuille : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Un électorat de gauche estimé entre 29% et 39% à Tournefeuille pour ces législatives La dynamique de la gauche est aussi à prendre en compte lors de ces élections législatives, puisqu'on ne connaît pas les intentions de ceux qui avaient choisi la Nupes, qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Front populaire, qui se cherche quant à lui un chef, devrait en séduire une portion. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Tournefeuille, le binôme Nupes avait en effet enregistré 29,96% des votes dans la localité. Une performance à compléter avec les 32% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Au moment des élections européennes plus récemment, la liste Glucksmann a glané 22,55% à Tournefeuille. Reste que dans la ville, il faudra aussi tenir compte des 8,98% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 8,63% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,78% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Soit une somme de 39% cette fois.

18:42 - Jusqu'où peut aller le Rassemblement national à Tournefeuille lors des législatives ? Alors que retenir de tous ces chiffres ? Quand on analyse la progression du Rassemblement national qui ressort des dernières européennes au niveau national, soit pas moins de huit points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le résultat du candidat RN a toutes les chances de se situer tout proche des 20% à Tournefeuille. Un calcul qui semble logique compte tenu des points également gagnés par le parti dans la localité ces dernières années, correspondant en effet à 6 points de parts de voix.

15:31 - Le Rassemblement national n'y est pas arrivé à Tournefeuille lors des élections européennes Le résultat des élections il y a quelques semaines est incontournable. Rappeler l'épilogue du tout dernier test électoral nous semble donc encore plus avisé au moment de se préparer au scrutin de ce 30 juin. À Tournefeuille, les dernières élections européennes se sont achevées sur la première place de la liste de Raphaël Glucksmann en effet avec 22,55% des voix. Elle s'imposait donc face à la liste de Jordan Bardella avec 19,3% et Valérie Hayer avec 18,81%.

14:32 - Quel était le résultat de la présidentielle 2022 à Tournefeuille ? Chez les électeurs de Tournefeuille, Marine Le Pen n'était pas arrivée à convaincre lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat en 2022. Avec un maigre 13,41%, la fille de Jean-Marie Le Pen était défaite par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 34,3% et 22,51% des voix. Et La cheffe du RN ne rattrapait pas le président sortant au second tour avec 26,08% contre 73,92%.

12:32 - Quel verdict pour Ensemble ce dimanche à Tournefeuille ? Le verdict du plus récent scrutin législatif apparaît comme un élément précieux au moment du rendez-vous politique majeur qui se joue. Les législatives 2022 à Tournefeuille ne bénéficieront pas, au premier tour, au Rassemblement national, qui récoltera 12,26% dans la commune, qui votait pour la 6ème circonscription de la Haute-Garonne, alors que les candidats LREM réuniront 33,78% des voix. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore le premier rang local aux concurrents estampillés La République en Marche avec 45,73% contre 54,27% pour les vainqueurs. Monique Iborra remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Les enjeux locaux de Tournefeuille : tour d'horizon démographique A la mi-journée des élections législatives, Tournefeuille regorge de diversité et d'activités. Avec ses 38,87% de cadres supérieurs pour 29 439 habitants, cette agglomération possède une certaine vigueur économique. Avec 1 912 entreprises, Tournefeuille offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (85,72%) montre le poids des questions de mobilité et d'environnement dans les interrogations des votants. La présence de 1 392 résidents étrangers, soit 4,84% de la population, contribue à son multiculturalisme. Au sein de cette mosaïque sociale, 42,32% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 683,10 euros, accable une ville qui aspire à plus de prospérité. Chaque bulletin déposé dans les urnes aujourd'hui à Tournefeuille écrit une nouvelle page de l'histoire de la France.

09:32 - Tournefeuille : étude du pourcentage de participation aux précédentes législatives L'analyse des résultats des élections précédentes est l'occasion de se faire une idée du vote des habitants de cette commune. Lors des précédentes élections européennes, parmi les 22 031 personnes en âge de voter à Tournefeuille, 37,97% avaient déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 40,93% en 2019. Pour rappel, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 42,08% au premier tour. Au deuxième tour, 44,24% des votants ne se sont pas déplacés. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Tournefeuille ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central en juin 2022. Elle se chiffrait à 18,43% à 12 h et seulement 39,42% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.