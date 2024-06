En direct

19:48 - Le résultat de la Nupes aux dernières législatives à Treffléan fait envie Alors que la Nupes avait accumulé les votants lors des élections législatives précédentes, mais n'aura pas vécu plus de deux ans, c'est un nouvel attelage qui se présente pour ces élections. Ce qui rend très incertain le vote de gauche aujourd'hui. La manne s'avère conséquente. Lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Treffléan, le binôme Nupes avait en effet cumulé 23,44% des votes dans la localité. Une percée à compléter avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. A l'issue des européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a atteint 14,3% à Treffléan. Mais le niveau de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des reports de voix de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine le 9 juin. En d'autres termes, un cumul de 28% sur place.

18:42 - 12 points gagnés en 5 ans par le Rassemblement national à Treffléan Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. Alors qu'au niveau du pays, les scores de Jordan Bardella ont affiché plus de 30% des suffrages au scrutin européen de juin, soit environ 8 points de plus qu'aux européennes précédentes, la tendance locale semble décuplée. Le mouvement a en effet déjà progressé de 12 points sur place entre 2019 et 2024. Il est donc permis de penser que le RN finisse à près de 30% voire plus à Treffléan ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Treffléan dans la moyenne française concernant Bardella au début du mois Ce qu'ont dit les élections bien plus récemment encore est majeur. Se retourner sur le dernier vote en date nous semble donc aussi avisé au moment d'analyser le scrutin de ces législatives. Si on se penche sur les détails en effet, la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef, a remporté les élections du Parlement européen à Treffléan. Le mouvement a cumulé 31,05% des suffrages, soit 317 voix, face à Valérie Hayer à 15,77% et Raphaël Glucksmann à 14,3%.

14:32 - Treffléan avait voté Macron lors de l'élection présidentielle C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Treffléan lors du premier tour de la présidentielle avec 30,33%, dépassant Marine Le Pen. La patronne du RN obtenait 23,25%. Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot finissaient au pied de ce podium avec respectivement 16,7% et 7,28% des voix. Et la patronne du RN échouait aussi au second tour, avec 39,32% contre 60,68%.

12:32 - Un premier tour positif pour le bloc présidentiel il y a deux ans Le nombre d'électeurs séduits par le RN sera scruté à la loupe au niveau local pour cette élection 2024. En 2022, aux législatives, le RN trébuchait au premier tour dans la ville de Treffléan, récoltant 18,3% des suffrages sur place, contre 30,02% pour Nicole Le Peih (Ensemble ! - Majorité présidentielle). Le scénario se répétera au second tour, le parti voyant encore le binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle gagner le scrutin.

11:02 - Analyse démographique des législatives à Treffléan Les facteurs démographiques et socio-économiques de Treffléan mettent en lumière des tendances nettes susceptibles de peser sur le résultat des élections législatives. La répartition par âge peut agir sur les orientations des politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Dans la commune, 36% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 3,59% de 75 ans et plus. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (9,53%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 918 votants sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (4,49%) met en lumière des impératifs d'accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en CDD (8,1%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Treffléan mettent en relief une diversité de qualifications, avec 19,17% des habitants titulaires du seul baccalauréat. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

09:32 - Les législatives démarrent à Treffléan : quel sera le taux d'abstention ? La participation constituera incontestablement l'une des clés de ces législatives 2024 à Treffléan. Les campagnes pour contrer le Rassemblement national sont capables faire augmenter le taux de participation à Treffléan. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, 82,56% des personnes en âge de voter dans la commune s'étaient rendues aux urnes. La participation était de 83,08% au premier tour, c'est-à-dire 1 542 personnes. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 49,33% au premier tour et seulement 49,76% au second tour. Quel député remplacera Nicole Le Peih dans la 3ème circonscription du Morbihan ?