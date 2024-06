Résultat des législatives à Tresserre : l'élection 2024 en direct

Le verdict du scrutin législatif le plus récent est un élément clé au moment du rendez-vous politique majeur qui se joue. Le Rassemblement national parvenait à tirer son épingle du jeu à Tresserre en 2022 lors des législatives. Dans la commune, partie intégrante de la 4ème circonscription des Pyrénées-Orientales, c'est Michèle Martinez qui arrivait en tête au premier tour avec 30,40%. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la cité, avec 60,11%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 39,89%.

Quel portrait faire de Tresserre, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec une population de 1 155 habitants répartis dans 546 logements, ce bourg présente une densité de 93 hab par km². L'existence de 55 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le taux de familles disposant d'au moins une automobile (82,05%) montre le poids des questions de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des votants. Les électeurs, dont 34,69% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, 40,76% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 763,11 €, pèse sur une commune qui ambitionne plus de prospérité. Chaque bulletin déposé dans les urnes aujourd'hui à Tresserre contribue à façonner l'avenir de la France.

09:32 - C'est l'heure de voter à Tresserre : les législatives débutent

Ce 30 juin, lors du premier tour des législatives à Tresserre (66300), qu'en sera-t-il de l'abstention ? Pour rappel, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 48,97% au premier tour. Au deuxième tour, 49,94% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Pour mémoire, au niveau national, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 52% au premier tour et 54% au second tour. En avril 2022, pour le second tour de la dernière présidentielle, sur les 817 personnes en âge de voter au sein de la commune, 19,19% avaient déserté les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 17,75% au premier tour.