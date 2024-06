Résultat des législatives à Trévenans : l'élection 2024 en direct

C'est incontestablement le choix du locataire de l'Elysée qui est l'indicateur le plus précis sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Performance notable : le Rassemblement national avait affiché au premier tour un score plus fort aux législatives à Trévenans que Marine Le Pen en personne lors de l'élection présidentielle. La leader du mouvement avait engrangé 30,17% au premier tour sur place. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, confortés chacun par 21,33% et 18,21%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 57,02% contre 42,98%).

Le résultat du plus récent scrutin législatif peut sembler un indice précieux au moment de l'élection qui nous intéresse aujourd'hui. Les élections législatives avaient donné lieu à un très bon départ pour le Rassemblement national à Trévenans. C'est en effet Sophie Carnicer qui se classait en tête au premier tour avec 30,36% dans la commune, qui faisait partie de la 2ème circonscription du Territoire de Belfort. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la localité, avec 62,85%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 37,15%.

11:02 - Trévenans : démographie, élections et stratégies politiques

À Trévenans, les données démographiques et socio-économiques façonnent le contexte politique et peuvent impacter les élections législatives. Dans le village, 33% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 9,76% ont 75 ans et plus. La répartition démographique peut agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (85,33%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 472 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (17,81%) révèle des besoins d'accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (8,49%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Trévenans mettent en avant une diversité de qualifications, avec 33,51% des résidents non diplômés, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.