19:50 - Que vont décider les électeurs de la gauche à Trouville-sur-Mer ? La dynamique de la gauche est aussi à prendre en compte lors de ces élections législatives, avec comme inconnue le parti pris de ceux qui avaient voté pour la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), qui n'existe plus aujourd'hui. Le Front populaire, qui n'a pas encore de leader quant à lui, avance sans garantie. La liste PS-Place publique emmenée par Raphaël Glucksmann avait glané 12,85% à Trouville-sur-Mer début juin. Mais la gauche pourrait faire plus ce 30 juin, puisque la nouvelle coalition peut théoriquement atteindre 19% cette fois, en faisant la somme des scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). A l'issue du premier tour des législatives il y a deux ans, à Trouville-sur-Mer, le binôme Nupes avait par ailleurs rassemblé 18,1% des votes dans la localité. Un chiffre à affiner enfin avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (14,72% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,09% pour Yannick Jadot, 2,27% pour Fabien Roussel et 0,86% pour Anne Hidalgo).

18:42 - Le Rassemblement national a vigoureusement séduit à Trouville-sur-Mer en 5 ans Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Alors qu'au niveau de la France, les scores de Jordan Bardella ont grimpé à plus de 30% des suffrages aux élections européennes de 2024, soit 8 points de plus qu'aux européennes 2019, la progression locale semble encore plus forte. Le mouvement frontiste a en effet déjà avancé de 9 points ici entre 2019 et 2024. On peut donc imaginer que le RN termine pas loin des 20% ou plus à Trouville-sur-Mer ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 29,17% dans la moyenne nationale pour Jordan Bardella à Trouville-sur-Mer le 9 juin Les résultats de ces législatives pourraient plutôt se rapprocher du verdict des électeurs établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. C'est en effet la liste Rassemblement national emmenée par Bardella qui s'est affichée en tête des européennes il y a trois semaines à Trouville-sur-Mer, avec 29,17% des électeurs (563 voix) devant celle de Valérie Hayer avec 21,81%, et Raphaël Glucksmann avec 12,85%.

14:32 - 34,28% pour Emmanuel Macron au premier tour de la dernière présidentielle à Trouville-sur-Mer Le bord politique des habitants d'une commune se reflète bien souvent le plus dans le résultat de la présidentielle. Trouville-sur-Mer avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 21,49%, Marine le Pen était distancée à la deuxième place par son rival, crédité de 34,28% des suffrages. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour finissaient au pied de ce podium avec respectivement 14,72% et 10,82% des suffrages. Et la candidate du RN n'avait pas rattrapé Emmanuel Macron au second tour, avec 37,71% contre 62,29%.

12:32 - Le parti présidentielle en pôle position au premier tour des législatives 2022 à Trouville-sur-Mer La part des électeurs du RN sera l'observation majeure localement pour ces élections 2024. Le RN n'a pas convaincu à Trouville-sur-Mer en 2022, lors des élections des députés, avec 16,19% au premier tour, contre 40,89% pour Christophe Blanchet (La République en Marche), Trouville-sur-Mer votant pour la 4ème circonscription du Calvados. Le mouvement sera toujours incapable d'inquiéter le gagnant, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

11:02 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Trouville-sur-Mer Dans le cadre de la campagne électorale législative, Trouville-sur-Mer se présente comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 4 622 habitants, cette commune cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 687 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une automobile (20,66%) montre le poids des questions de transport et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. La présence de 184 résidents étrangers, soit 4,00% de la population, participe à son pluriculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 29 577 euros par an, la ville dévoile un pourcentage de chômeurs de 17,12%, révélant une situation économique instable. À Trouville-sur-Mer, les préoccupations locales rejoignent celles de la France dans son ensemble.

09:32 - Les premiers chiffres de participation attendus à 12h : quelle situation à Trouville-sur-Mer ? Pour cerner plus précisément le vote des citoyens de cette commune, il est indispensable d'analyser les résultats des derniers rendez-vous électoraux. Il y a quelques semaines, à l'occasion des précédentes élections européennes, 50,03% des personnes habilitées à participer à une élection à Trouville-sur-Mer avaient pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 51,14% lors du scrutin européen de 2019. Pour rappel, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 46,63% au premier tour. Au second tour, 43,7% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Il y a deux ans, pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, sur les 3 988 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 70,39% étaient allés voter. Le taux de participation était de 68,61% au premier tour, soit 2 736 personnes.