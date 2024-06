Résultat des législatives à Uxem : l'élection 2024 en direct

11:02 - Élections à Uxem : l'impact des caractéristiques démographiques

Les caractéristiques démographiques et socio-économiques d'Uxem révèlent des tendances claires susceptibles d'affecter le résultat des élections législatives. Avec 51,3% de population active et une densité de population de 170 habitants par km², peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 5,47% pourrait avoir un effet sur les espoirs des électeurs quant aux politiques sur l'emploi. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (18,22%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 580 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,03%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (4,23%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 15,66%, comme à Uxem, indique la présence d'une population plus aisée. Les politiques de régulation des résidences secondaires peuvent aussi influencer l'engagement politique des habitants.